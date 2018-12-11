Новости экономики за 11.12.2018

Новости Беларуси. Белорусские предприятия получили прямой выход рынок Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске открыли электронную торговую площадку Узбекской товарно-сырьевой биржи. Это первая подобная иностранная платформа в нашей стране. Она основана на базе Белорусской универсальной товарной биржи. Укреплять деловые связи президенты двух стран договорились в сентябре 2018 года на встрече в Ташкенте. Тогда же заключили Соглашение о стратегическом партнерстве между товарными биржами Беларуси и Узбекистана.

Наши и зарубежные экспортеры теперь получат упрощенный доступ к торгам. Совместный проект бирж будет работать и на экспорт, и на импорт.

Отсюда ожидаемый рост двустороннего товарооборота и развитие торгово-экономических отношений. Планируется, что основными поставками в нашу страну станут хлопок, текстиль, фрукты и сухофрукты. В свою очередь белорусская молочка и сельскохозяйственная техника отправятся в Узбекистан.

Аркадий Саликов, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:

Это электронная торговля. Это не надо ездить и договариваться. Все вопросы покупки и продажи могут решать через биржевые технологии. Пойдут товары белорусские в Узбекистан и мы сможем закупать узбекские товары не выходя из своего офиса.

Фарохидин Ибрагимов, председатель правления Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи:

Никто не отменяет прямые поставки. Мы будем предоставлять биржевые инструменты, которые будут удобны для поставщиков. Это будет содействовать тому, что увеличится объем поставляемой продукции. Заинтересованность в применении биржевой площадки уже подтвердили белорусские предприятия легкой и пищевой промышленности. Первые торги запланированы на начало 2019 года. ХАРВЕСТЕРЫ В КАРЕЛИИ Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии. Партнёрское соглашение будет подписано в ближайшее время.

Планируется, что первый харвестер с конвейера сойдет уже в 2019 году. Об этом стало известно на встрече делегации этого российского региона с представителями бизнеса нашей страны. Сегодня в Минске стороны обсудили и новые совместные проекты. Среди них – разработка пожарных роботов, выпуск рыбных консервов, изделий из природного камня, производство чая и сладостей.

Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия (Россия):

Наш визит состоится на заводы МАЗ, ни заводы по выпуску дорожной техники. В том числе будем рассматривать возможность их приобретения.

Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Важно, что они знают основные наши мероприятия. Мы рассказывали о том, что есть наши выставки, в рамках II Европейских игр собираемся провести большие серьезные мероприятия. ИКРА К ПРАЗДНИКУ Цены на красную икру в России снизились в два раза из-за обильного улова лосося на Дальнем Востоке. Выловили без малого 700 тысяч тонн красной рыбы. Рекорд.