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Новости экономики за 11.12.2018

11 декабря 2018 16:52
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия получили прямой выход рынок Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске открыли электронную торговую площадку Узбекской товарно-сырьевой биржи. Это первая подобная иностранная платформа в нашей стране. Она основана на базе Белорусской универсальной товарной биржи.

Укреплять деловые связи президенты двух стран договорились в сентябре 2018 года на встрече в Ташкенте. Тогда же заключили Соглашение о стратегическом партнерстве между товарными биржами Беларуси и Узбекистана.

Новости экономики за 11.12.2018-1

Наши и зарубежные экспортеры теперь получат упрощенный доступ к торгам. Совместный проект бирж будет работать и на экспорт, и на импорт.
Отсюда ожидаемый рост двустороннего товарооборота и развитие торгово-экономических отношений. Планируется, что основными поставками в нашу страну станут хлопок, текстиль, фрукты и сухофрукты. В свою очередь белорусская молочка и сельскохозяйственная техника отправятся в Узбекистан.

Новости экономики за 11.12.2018-4

Аркадий Саликов, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи:
Это электронная торговля. Это не надо ездить и договариваться. Все вопросы покупки и продажи могут решать через биржевые технологии. Пойдут товары белорусские в Узбекистан и мы сможем закупать узбекские товары не выходя из своего офиса.

Новости экономики за 11.12.2018-7

Фарохидин Ибрагимов, председатель правления Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи:
Никто не отменяет прямые поставки. Мы будем предоставлять биржевые инструменты, которые будут удобны для поставщиков. Это будет содействовать тому, что увеличится объем поставляемой продукции.

Заинтересованность в применении биржевой площадки уже подтвердили белорусские предприятия легкой и пищевой промышленности. Первые торги запланированы на начало 2019 года.

ХАРВЕСТЕРЫ В КАРЕЛИИ

Предприятие по выпуску белорусских лесозаготовительных машин появится в Карелии. Партнёрское соглашение будет подписано в ближайшее время.

Новости экономики за 11.12.2018-10

Планируется, что первый харвестер с конвейера сойдет уже в 2019 году. Об этом стало известно на встрече делегации этого российского региона с представителями бизнеса нашей страны. Сегодня в Минске стороны обсудили и новые совместные проекты. Среди них – разработка пожарных роботов, выпуск рыбных консервов, изделий из природного камня, производство чая и сладостей.

Новости экономики за 11.12.2018-13

Дмитрий Родионов, заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия (Россия):
Наш визит состоится на заводы МАЗ, ни заводы по выпуску дорожной техники. В том числе будем рассматривать возможность их приобретения.

Новости экономики за 11.12.2018-16

Александр Федорчук, генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Важно, что они знают основные наши мероприятия. Мы рассказывали о том, что есть наши выставки, в рамках II Европейских игр собираемся провести большие серьезные мероприятия.

ИКРА К ПРАЗДНИКУ

Цены на красную икру в России снизились в два раза из-за обильного улова лосося на Дальнем Востоке. Выловили без малого 700 тысяч тонн красной рыбы. Рекорд.

Новости экономики за 11.12.2018-19

В Беларуси спрос на икру в канун праздников традиционно увеличивается. Торговые сети уже предлагают купить праздничный деликатес по сниженным и акционным ценам.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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