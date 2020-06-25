Сколько составляет средняя зарплата белорусов за май?

Новости Беларуси. Средняя номинальная начисленная, то есть до вычета налогов и взносов, зарплата в мае составила 1228 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на 32 рубля больше, чем месяцем ранее. Больше всего получают специалисты сферы IT, финансов и страхования, грузовой авиации, нефтехимии, горнодобывающей промышленности и в области телекоммуникаций.

На противоположном полюсе работники сферы красоты и парикмахерских, развлечений, библиотек, музеев и рыбоводы.