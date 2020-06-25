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Сколько составляет средняя зарплата белорусов за май?

25 июня 2020 15:47
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Новости Беларуси. Средняя номинальная начисленная, то есть до вычета налогов и взносов, зарплата в мае составила 1228 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько составляет средняя зарплата белорусов за май?-1

Это на 32 рубля больше, чем месяцем ранее. Больше всего получают специалисты сферы IT, финансов и страхования, грузовой авиации, нефтехимии, горнодобывающей промышленности и в области телекоммуникаций.

На противоположном полюсе работники сферы красоты и парикмахерских, развлечений, библиотек, музеев и рыбоводы.

Больше новостей экономики за 25 июня здесь.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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