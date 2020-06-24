Партия нефти из Азербайджана прибудет на Мозырский НПЗ до конца июля

Новости Беларуси. Азербайджан готовит для Беларуси новую партию нефти. Танкер с грузом порядка 90 тысяч тонн должен отправиться в путь 25 или 26 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что еще до конца июня он прибудет в порт Одессы. В дальнейшем, до 15 июля, сырье планируется переправить на Мозырский НПЗ.

Это будет пятая поставка азербайджанских углеводородов в адрес нашей страны. Ранее, в марте-апреле, через одесский порт и нефтепровод Одесса – Броды в Мозырь были переправлены четыре партии общим объемом около 335 тысяч тонн.