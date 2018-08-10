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Сколько можно потерять на неоформленной страховке в безвизовых странах

10 августа 2018 16:54
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Новости Беларуси. Белорусы экономят на страховках в безвизовые страны. Речь в первую очередь о выездах в Россию и Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство туристов едут туда без оформления медицинских полисов. Однако такая мнимая экономия в 5-7 евро оборачивается серьезными расходами, если наступает страховой случай. Например, привезти медицинским транспортом пострадавшего из Украины стоит порядка 4000 евро. Неделя в стационаре российских курортных городов – это порядка 1000 евро.

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# Страхование # Экономика

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