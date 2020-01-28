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СК Беларуси и ФБР расследуют дело о хищении 50 млн долларов

28 января 2020 14:50
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Новости Беларуси. Главное следственное управление СК Беларуси расследует уголовное дело о хищении с использованием компьютерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступную сеть выявили сотрудники налоговой службы США.

СК Беларуси и ФБР расследуют дело о хищении 50 млн долларов-1

СК Беларуси и ФБР расследуют дело о хищении 50 млн долларов-3

Общая сумма незаконного возврата налогов – более $50 млн. Среди подозреваемых есть несколько жителей постсоветских стран – с ними контактировал один из обвиняемых по уголовным делам, которыми занимается Следственный комитет Беларуси. Молодого человека допрашивали в присутствии Налоговой службы США и представителей ФБР.

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# Хищение # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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