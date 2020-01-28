СК Беларуси и ФБР расследуют дело о хищении 50 млн долларов

Новости Беларуси. Главное следственное управление СК Беларуси расследует уголовное дело о хищении с использованием компьютерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преступную сеть выявили сотрудники налоговой службы США.

Общая сумма незаконного возврата налогов – более $50 млн. Среди подозреваемых есть несколько жителей постсоветских стран – с ними контактировал один из обвиняемых по уголовным делам, которыми занимается Следственный комитет Беларуси. Молодого человека допрашивали в присутствии Налоговой службы США и представителей ФБР.