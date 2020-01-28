Новости экономики за 28.01.2020

Новости Беларуси. На финансирование каких госпрограмм и мероприятий Банк развития направит без малого миллиард рублей? Как Национальный банк снижает объем валюты в экономике и зачем к нам приехали представители Налоговой службы США и ФБР?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
БАНК РАЗВИТИЯ НАПРАВИТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ 967 МЛН РУБЛЕЙ
Банк развития направит на финансирование госпрограмм и мероприятий без малого миллиард рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий план финансирования утвержден постановлением Совета министров.
Самая расходная статья – директивное кредитование (примерно 509 млн рублей). Основные средства недирективного кредитования будут направлены на проекты транспортной инфраструктуры – 441 млн рублей. Среди них строительство дорог и минского метро, реконструкция путепроводов.
Также деньги выделят на спортивные объекты и под инвестиционные проекты. 7 млн рублей направят на замену тепловых сетей и другие инженерные сооружения.
СНИЖЕН УРОВЕНЬ ВАЛЮТИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Доля вкладов в валюте за последние три года в стране снизилась почти на 10 процентных пунктов. Если в конце 2016-го на долю иностранных депозитов приходилось 70 % банковских вкладов, то в начале 2020-го – уже 60 %.
Пятый год денежно-кредитная политика Нацбанка направлена на восстановление доверия экономических агентов к национальной валюте. Все усилия главного финансового регулятора сконцентрированы на обеспечении стабильно низкой инфляции. Чтобы вернуть доверие рублю как средству сбережения, проводилась активная политика по сокращению функционала иностранной валюты на территории страны. Такой комплексный подход позволил успешно снизить уровень валютизации экономики.
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