Новости экономики за 28.01.2020

Новости Беларуси. На финансирование каких госпрограмм и мероприятий Банк развития направит без малого миллиард рублей? Как Национальный банк снижает объем валюты в экономике и зачем к нам приехали представители Налоговой службы США и ФБР?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БАНК РАЗВИТИЯ НАПРАВИТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ 967 МЛН РУБЛЕЙ

Банк развития направит на финансирование госпрограмм и мероприятий без малого миллиард рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий план финансирования утвержден постановлением Совета министров.