Сингапур - чудо-государство, победившее преступность, коррупцию и бедность

Мы, как правило, рассказываем не только о событиях в Беларуси и в мире, но и стараемся познакомить Вас с миром! И каждая страна по-своему уникальна! Но в числе действительно уникальных стран – маленький Сингапур, который за несколько десятилетий совершил чудесное восхождение! И жизнь Сингапура во многом достойна подражания. Хотя и без этого можно найти немало общего в белорусской и сингапурской действительности. И об этом наш фильм, который мы предлагаем сегодня посмотреть.

Бананово-лимонным Сингапур называли в те времена, когда кроме бананов там, действительно, нечем было разжиться. Хотя фруктовым символом Сингапура считается дуриан – плод с очень резким ароматом. Но это, пожалуй, единственный неприятный запах в сверкающей и вылизанной сегодня стране.

В Сингапуре, казалось бы, есть все! Греция тут отдыхает! Но при первом знакомстве нашему глазу чего-то не хватало… Сингапур известен, как город штрафов, но, в отличие, например, от Бразилии, где на каждом углу – полицейские, да и у нас в Беларуси их немало, в Сингапуре мы не встретили ни одного стража порядка! Говорят, правда, они переодеты и, затерявшись в толпе прохожих, следят, чтобы никто не плюнул под ноги или не перебежал улицу на красный свет – это самые большие проступки в чудо-государстве, победившем преступность, коррупцию и… преодолевшем бедность!!!

За короткий исторический срок из мировой помойки Сингапур взлетел на вершину благополучия и входит сегодня в число самых богатых стран мира!

Юрий Козиятко, ведущий программы «Картина мира» на РТР-Беларусь:

Примерно так выглядел Сингапур 47 лет назад, когда Малайзия исключила его из состава Федерации и Сингапур без ресурсов, оставшись в одиночку, был шокирован. Но их лидер, лидер сингапурцев обещал: «Мы будем жить лучше!». Так оно и случилось. И вот сейчас мы находимся в Малайзии, буквально в нескольких километрах от Сингапура, в городе Джохор-Бару, но в Сингапуре таких уже неприглядных пейзажей сегодня уже не найдешь. Он выглядит более респектабельно!

Не только Малайзия жонглировала судьбой маленького острова на краю самого большого на земле Евразийского материка. «Остров в конце», именно так упоминался Сингапур в древних китайских хрониках. Самостоятельной роли он никогда не играл, а являлся лишь частью различных государственных образований. Например, Британской империи.

Ква Чонг Гван, историк:

Период 200-летней британской колонизации является небольшим периодом с точки зрения всей истории страны. Сингапур сегодня является центром международного значения и сегодня он больше похож на тот город, каким был в XIV веке, - уже тогда он был международным портом.

И археологи открыли большое количество артефактов, таких как китайские древности, доказывающих, что на территории Сингапура существовал достаточно богатый рынок в нашем классическом представлении, который вел активную торговлю с Китаем, а также с западными странами.

И все же, британцы вдохнули в Сингапур дух западной цивилизации, культивировали предприимчивость, расчетливость и уважение к частной собственности. Англичанин Томас Раффлз - национальный герой Сингапура. В XIX веке он купил у местного султана этот остров, осушил болота, отменил рабство, открыл школы и установил законы. Сингапурцы считают, что сэр Раффлз положил начало экономическому развитию страны. Его именем назвали исторический отель и даже установили ему памятник. К слову, современному национальному лидеру – Ли Куан Ю, который работал премьер-министром более 30 лет, и в эпоху его правления Сингапур добился невиданных результатов – памятник не поставили.

Джиллиан Ко, политолог, преподаватель Школы публичной политики имени Ли Куан Ю:

В нашей истории был всего один референдум, когда людей спросили, хотят ли они слияния с Малайзией и население ответило – да, так как это создало бы огромный общий рынок с Сингапуром.

А началось чудесное восхождение в 1965 году с печальной истории. Освободившись от колониальной зависимости, Сингапур присоединился к Малайзии. Но братство было недолгим, Малайзия диктовала привилегии для малайцев, а около 80 процентов населения Сингапура – выходцы из Китая. На этой почве возник конфликт, который завершился исключением Сингапура из Федерации.

Ква Чонг Гван, историк:

Мы отделились от Малайзии в 1965 году. В основе этого лежат коренные отличия между нами. Нас связывает история, мы также зависим от Малайзии в отношении воды, мы импортируем большинство продуктов из Малайзии, именно в Малайзию мы инвестируем наибольшие количество денег. Но в данных отношениях существуют определенные правила. Мы готовы сотрудничать с Малайзией, но как отдельное государство.

Это, конечно, может создавать определенные проблемы, как, например, в ваших отношения с Россией. Когда-то вы были «одной семьей», потом разделились. Возникновение проблем при этом неизбежно.

Кроме тесных и, порой, конфликтных отношений с большой соседней страной, у Сингапура и Беларуси немало и других сходств, и не только исторического характера.

Даллас О`Брайен, директор представительства Белорусской калийной компании в Сингапуре:

Я живу в Сингапуре уже много лет. И я часто летаю в Минск и Солигорск. Что мне нравится в Беларуси — это чистота городов, широкие открытые улицы, этим Минск похож на Сингапур с его идеальной чистотой.

Большую роль в жизни Сингапура, как и в Беларуси, играет лидер страны, уже упомянутый Ли Куан Ю. К нему мы будем возвращаться по ходу рассказа, поскольку с его личностью напрямую связан уникальный и небывалый в мировой истории взлет страны из грязи в князи.

Юрий Козиятко:

Имя этого человека в Сингапуре знает каждый. Ли Куан Ю более 30 лет руководил страной и это как раз те годы, когда Сингапур из бедной колонии превратился в одну из самых развитых стран мира! Памятников ему не поставили и сингапурцам удалось избежать культа личности. Но вот эту школу, а это один из самых престижных ВУЗов страны, назвали в честь Ли Куан Ю и в честь его исторических заслуг.

Чтобы выжить в одиночку, после того, как Малазийская федерация исключила Сингапур из своих рядов, надо было дисциплинировать людей. Так решило правительство. И начали с чистоты и порядка.

Ли Куан Ю в своей книге «Сингапурская история: из «третьего мира» - в «первый» пишет: «Я начал кампанию против плевания в 60 годах, но еще и в 80 годах некоторые водители плевали из окон машины. Мы упорно продолжали борьбу с этим злом».

Анна Лейбина, доктор психологии, преподаватель Раффлз Колледжа:

Шнобелевская премия – это альтернатива Нобелевской премии, но такая, шуточная премия. Так вот, 1992 году министр-ментор Ли Куан Ю выиграл эту премию, за то что 30 лет он наказывал сингапурцев, бил сингапурцев за кормление голубей и мусор на улицах. 30 лет их наказывали, 30 лет муштровали и сейчас стараются поддерживать этот порядок, уже автоматически получается. Но молодое поколение, молодое, в смысле, 14-15 лет, они наоборот стараются выйти за рамки и поэтому они могут специально плюнуть, специально что-то бросить и так далее.

Плюс еще есть процент, как там, понаехавших, типа меня, вот, из разных стран, которые по-разному относятся к чистоте на улицах и вот специально, иногда, видны объявления на тамиле, например, индийский диалект, или на хокки, китайский диалект, которые обращаются специально к приехавшим людям, что вот так вот выглядит мусорное ведро.

Некоторые правила, действующие до сих пор, могут показаться странными. В Сингапуре, например, запрещена жевательная резинка - чтобы ее не вставляли в замочные скважины, почтовые ящики, кнопки лифтов... Кроме того, брошенная на пол жвачка значительно увеличивает стоимость уборки и портит уборочное оборудование. Так что, контрабандисту, решившему ввезти жевательную резинку в страну, грозит солидный штраф!

Джо Чуа, житель Сингапура:

Для меня это не проблема. Не так уж и плохо без жвачки. Думаю, вполне можно заменить ее другими сладостями. Впрочем, хоть жвачка и запрещена в Сингапуре, я все-таки подозреваю, что у себя дома люди все-таки ее жуют. В этом случае – это их ответственность убрать за собой, не принося вреда окружающей среде.

Но преувеличивать воздействие штрафов не стоит. Нам все-таки удалось отклониться от стерильных туристических маршрутов и оказалось, что порядок и чистота, как и великие добродетели, подвергаются атакам человеческих пороков.

Джо Чуа, житель Сингапура:

Да, правительство установило жесткие законы, но я считаю, что они необходимы, чтобы поддерживать общество. Некоторые истории о строгости власти сильно преувеличены. Мои друзья из Китая думают, что тех, кто выбрасывает мусор на улице, сажают здесь в тюрьму. Но это не так. То есть стереотипы о законах в нашей стране не всегда верны.

«Запретный плод сладок». Как нам объяснили, местные жители частенько нарушают табу в стремлении к демократическим свободам. А туристы, ну видимо, в поисках острых ощущений, и, может быть, ради эксперимента: испытать на прочность миф о «городе запретов», чтобы потом сувенирную маечку с перечнем сингапурских штрафов демонстрировать своим домашним и друзьям как медаль «За взятие Сингапура».

Дмитрий Шершень, директор торгового дома ОАО «Белшина» в Сингапуре:

Есть такое выражение: «Singapore is the fine city». В том плане, что это и красивый, и хороший город, ну и в другом смысле, как город штрафов. Но мне кажется, в некотором смысле это преувеличено, это больше как туристический такой момент. Хотя, на самом деле, есть здесь штрафы и, к примеру, если на улицах соришь или же куришь – то штрафы дают. Но, скажем так, не так часто. То есть в этом плане это больше как туристическая вещь, которая привлекает клиентов.

Однако же, система штрафов работает. И многие испытали ее на себе.

Полина Семенова, житель г. Джохор-Бару (Малайзия):

В Сингапуре уже задумываешься, потому что, зная, какие там штрафы и какая система. То есть например, ты где-то не заплатил за парковку и едешь назад в Джохор-Бару – тебя просто не выпустят из страны. Ты не уедешь из Сингапура, пока не заплатишь. Тебя тормознут на границе, с тебя снимут эти деньги, или там, штраф там еще выпишут за то, что ты не заплатил за парковку и только после всего этого тебя выпускают.

Казна исправно пополняется не только штрафами. Система выстроена так, что платить надо государству за многие привилегии, которые нам могут показаться обычным делом. Например: на улицах Сингапура, несмотря на зажиточность горожан, не увидишь, как в Париже или в Москве, и даже таких как в Минске, на подступах к рынку Ждановичи, автомобильных пробок.

Юрий Козиятко:

Автомобильные пробки в Сингапуре явление достаточно редкое. Но наверняка даже более редкое, чем дождь здесь на экваторе, который вдруг начался. Сейчас вторая половина дня и по логике многие служащие должны были бы уже спешить домой из офисов, но, как мы видим, на дорогах совершенно нет никаких пробок, никаких заторов! Причина очень проста, сейчас объясню.

Цена на автомобиль в Сингапуре начинается от 100 тысяч долларов, ну, вот такая машина, может стоить и все 200 тысяч, и это не самое главное!

Есть еще одна, если можно так сказать, сингапурская фишка, чтобы купить автомобиль, нужно сначала купить разрешение стать автовладельцем. Это разрешение продается с аукциона и стоит оно от 70 до 80 тысяч долларов! И это не пожизненно! Это на 10 лет! А может быть даже и более короткий срок, если вы решите вдруг через три года, или через пять лет сменить машину. Тогда вам снова нужно покупать это дорогущее разрешение! Так что стать собственником автомобиля, автовладельцем в Сингапуре может себе позволить далеко не каждый!

Как рассказала нам женщина-таксист, автомобили для работы предпочитают брать в аренду.

Керин Бан, водитель такси:

Я не могу купить машину. В Сингапуре авто очень дорогие. Разрешение на машину стоит более 70 тысяч долларов. Поэтому вряд ли я смогу купить свою машину.

Еще одна статья расходов у автомобилистов – платные дороги в городе.

Ку Вон, водитель такси:

У нас есть система ERP — для взимания платы за проезд по дорогам. Если вы заезжаете в определенные районы, то автоматически с вашего счета снимаются деньги. В каждом автомобиле для этого установлен специальный датчик. И стоимость проезда зависит от времени суток.

Для тех, кто не может заплатить за все сполна, существуют номера выходного дня. Автомобилем с красным номером разрешают пользоваться в субботу и воскресение, и в будние дни, но только ночью.

Грабят! Воскликнет наш человек. Но правительство Сингапура считает, что система работает исключительно для блага жителей страны. Пробки – это время, которое, как известно – деньги, пробки – это нервы, сжигание которых влияет на качество труда, и пробки – это грязный воздух. А Сингапур славится не как город, в котором много парков, а как город, расположенный в парке. Это еще одна большое достижение, не только последних лет, но и колониального прошлого. Еще в середине XIX века тут был заложен знаменитый ботанический сад, в котором позже появился уникальный парк орхидей.

Юрий Козиятко:

В Сингапуре еще встречаются такие дома в колониальном стиле, как напоминание о колониальном прошлом страны и, конечно же, у колонизаторов с балкона открывался самый красивый вид! Это – один из символов Сингапура! Это, конечно же, прекрасные орхидеи. Орхидеи – главный продукт сельского хозяйства Сингапура и Сингапур занимает одно из лидирующих мест в мире по экспорту этих великолепных цветов. 15% - такова доля страны! И именно поэтому орхидеи можно увидеть не только здесь в Ботаническом саду, но и, например, на монетах Сингапура, на монетах разного номинала. Не только главный символ – лев, но и, конечно же, орхидеи!

Еще одно чудо, но уже рукотворное, выросло недавно в Сингапуре. Парк с деревьями-гигантами высотой 50 метров, напоминающими священное дерево из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Не знаю, стремились ли создатели повторить облик планеты Пандора, но завораживающее зрелище, как любое сингапурское творение имеет еще одну, рациональную сторону. 18 деревьев по совместительству являются электростанциями – в их кроны встроены солнечные батареи.

Странно, что автомобили на солнечной энергии не получили распространения в продвинутом Сингапуре. Видимо, все еще впереди… Тем более, автомобиль, как мы уже выяснили, в этой стране является роскошью. А роскошь не предполагает экономии. Средством же передвижения считается общественный транспорт.

Джейсин Канг Мин Ху, менеджер рекламной компании:

Здесь все в шаговой доступности. На транспорте можно добраться без проблем с одного конца на другой. И это сравнительно недорого.

Система работает, как швейцарские часы, и, пугающая на первый взгляд очередь на стоянке такси, рассасывается за несколько минут. Все продумано до мелочей! Каждая остановка общественного транспорта укрыта от дождя стеклянной крышей, а скамеечки для пассажиров установлены наискосок к проезжей части, чтобы не вскакивать ежеминутно, рассматривая номер приближающегося автобуса.

Устройство жизни в Сингапуре основано на современных технологиях.

Ли Йи Шьен, старший заместитель министра торговли и промышленности Сингапура:

Мы внедрили несколько национальных IT-проектов. У нас есть «умный остров», «умный город». В основном, мы стремимся вкладывать инвестиции в инфраструктуру IT, как в бизнес, так и в социальном секторе: в школах, больницах, государственных учреждениях. Спектр услуг, осуществляемых государством, базируется на электронной платформе. В режиме он-лайн вы можете найти информацию или пожаловаться на плохое обслуживание в государственных учреждениях. Также в режиме он-лайн вы можете оплатить налог на дороги, ваш подоходный налог.

Рассчитываться с государством, не выходя из дома, удобно. Особенно, если учесть большое количество платежей, узаконенных в Сингапуре. Например, быть хозяином четвероногого друга, удовольствие тоже не бесплатное.

Елена Чигасова, главный редактор журнала «Russian Asia»:

Хочешь завести собаку – получи лицензию. А лицензия стоит, примерно, 100 долларов в год и продлевается ежегодно. Ну и конечно, одно из самых важных правил, хочешь идти на улицу – не забудь пакетик! Собака не должна производить много шума. Потому что если соседи на нее пожалуются, то из специальной службы в дом могут придти офицеры и, в крайнем случае, если собака действительно мешает жить людям, то могут отнять лицензию.

Может быть поэтому на улицах Сингапура не встретишь бродячих кошек и собак, а вовсе не потому, что большинство населения китайцы, в кухне которых, как известно, не только змеиное филе и акульи плавники...

Кстати, о кухне. Сингапур – в числе городов с самой вкусной уличной едой. Несмотря на обилие американских кофеен и ресторанов быстрого питания, господствуют на улицах и в торговых центрах восточные блюда. Если вы приехали сюда, грех не отведать фирменный Чили-краб. И все-таки уличная еда - не для гурманов. И в стране с ароматным воздухом и тротуарами, на которых можно сидеть в белых штанах, все чаще задумываются о качественных продуктах. Причем, собственного производства.

Джунджи Лиао, совладелец фермы «Кван Фа»:

Доля отечественных продуктов питания на прилавках сингапурских магазинов занимает лишь около пяти процентов. Остальные 95 – это импорт. И это плохо.

Среди небоскребов и парков в Сингапуре, оказывается, можно найти и такие вот пасторальные пейзажи. Колоритные крестьяне эти, правда, не местные, а «гастарбайтеры» из Мьянмы. А вот владелец фермы – Джей Джей – естественно, сингапурец. Это сельхозпредприятие по меркам города-страны – одно из самых больших. Хотя занимает территорию в смешные для белорусов два гектара.

Джунджи Лиао, совладелец фермы «Кван Фа»:

Все равно это выгодно — заниматься здесь сельским хозяйством. Плохо то, что правительство фактически нам не помогает — ни в плане каких-то льгот, ни в плане финансовой помощи. Сельскому хозяйству в Сингапуре не отведено приоритетного значения. Примерно 6 месяцев назад наши власти пришли к выводу, что все-таки надо увеличивать площади посевов и ускорять развитие сельского хозяйства в Сингапуре. Но лично я с тех пор не заметил никаких изменений, никакого повышенного внимания к нам. Мы, фермеры, надеемся, что власти все-таки начнут как-то нам помогать.

Всем известно, что на Земле сейчас многие страны страдают от нехватки продовольствия. И даже в Сингапуре мы должны выращивать и получать собственную пищу. Мы не можем зависеть в вопросе питания от других стран. А что, если однажды у наших соседей у самих продовольствие окажется в дефиците? Вот почему так важно выращивать собственные продукты.

Под сельхозугодия в Сингапуре отведено лишь полтора процента от и так небольшой территории страны. Зато повезло с климатом. И эти крохотные фермы умудряются круглогодично выращивать все эти диковинные для белорусов фрукты и овощи. Джей Джей гордо признался нам, что у него получается снимать по урожаю в месяц. То есть за год можно праздновать по 12 «Дожинок».

Джунджи Лиао, совладелец фермы «Кван Фа»:

Вот эту секцию я называю моими «денежными полями». Здесь растут листовые или салатные культуры. Мой основной источник дохода. Вот это, к примеру, заросли сладкого картофеля, батата. Мы его выращиваем только ради листьев. Сами корнеплоды нам не нужны, так как спросом они не пользуются.

Может быть, стоит вспомнить сказку про вершки и корешки. И смекалистый белорусский крестьян, заполнив бульбой собственный погребок, сингапурскому (ну не медведю, так льву) предложит картофельную ботву? Сказка, как известно, ложь, да в ней – намек: не стоит забывать национальные особенности новых рынков. И если Чили-краб не обходится без чеснока, а в Гомельской области по поручению белорусского Президента эти самые «зубчики» научились выращивать, почему бы чесноку не стать той сказочной «картофельной ботвой»! Есть, правда, серьезное препятствие – чернобыльский имидж бывших советских стран. Да еще и особенности кухни стоит учитывать. Об этом нам рассказала директор русского ресторана в Сингапуре Наталья Морозова.

Наталья Макарова, директор ресторана русской кухни:

У них даже картошка другая. Не то, чтобы плохая или хорошая, она – другая. Она приспособлена для того, что наша же картошечка как, ее сварил, ее немножко надломил, она сама раскрылась и крупинками на тарелочке светилась. У них – нет. У них картошка должна быть такая, чтобы можно было ее в каре варить, переваривать, разогревать и она такая же, как положили, так и лежит такая вся эластичная.

Белорусы, по словам Натальи, заглядывают в ресторан не часто. То ли белорусы в Сингапуре редкие гости, то ли меню не по вкусу –нет там ни бабки, ни крамбамбули, ни драников… Отведав хлеба-соли, и движимые не столько голодом, сколько патриотизмом и стремлением наращивать экспорт услуг, мы попытались вселить белорусский дух в ресторанную жизнь Сингапура.

Воссоздав на чужбине символ белорусской кухни, самое время рассказать о главном символе Сингапура.

Юрий Козиятко:

Длину удава в известном мультфильме измеряли в попугаях, тридцать восемь попугаев! А высота этого чудовища, символа Сингапура, равняется двадцати мужчинам моего роста! Потом можете на стоп-кадре проверить линеечкой. Так вот представьте, выскакивает такая громадина на берег и первооткрыватель Сингапура выстрелил и от страха промахнулся. А лев, это конечно же был дикий хищный лев, спасаясь бегством, прыгнул в море и у него тоже, наверное, от страха вырос рыбий хвост! Так и появился Мерлион. Сегодня Мерлион – это символ Сингапура!

На самом деле, Мерлион, или Мерлайон - если так угодно поклонникам английского произношения – не просто лев с рыбьим хвостом, а весьма успешный проект, придуманный в свое время сингапурским кинопромышленником, которому премьер-министр Ли Куан Ю доверил развивать туризм. Ас киноиндустрии знал, как продавать достопримечательности и чем позабавить иностранных туристов.

И сегодня Сингапур интересен не только деловым людям, но и беззаботным путешественникам. Меккой развлечений стала бывшая военная база Британии, клочок сингапурской суши, под названием Сентоза. Тут все возможные приманки: и песчаные пляжи, и шедевры из песка.

Юрий Козиятко:

Чтобы привлечь иностранных туристов в центр Европы у нас есть много из того, чем заманивает любопытных самая южная точка Азии. Вот, например, трава здесь – искусственная! А эти замечательные скульптурные композиции, с которыми так любят фотографироваться туристы, сделаны из песка. Уж чего-чего, а песка в Беларуси хватает.

Будем надеяться, что и к нам, на Нарочь туристы когда-нибудь повалят. А может быть ставку делать на Несвижский дворцовый комплекс или на Мирский замок? Или на Чемпионат мира по хоккею 2014 года?

Ли Йи Шьен, старший заместитель министра торговли и промышленности Сингапура:

У вас другие климатические условия, так что не все, что мы воплощаем в жизнь, можете применить вы. У всех государств есть свои слабые и сильные позиции. Вам необходимо найти то, что будет работать именно в вашем государстве. Например, я силен в бадминтоне, а вы, возможно, сильны в гимнастике.

При всем различии погоды и исторических традиций, у Беларуси и Сингапура есть еще одно общее новаторство – игорные дома.

Юрий Козиятко:

Парящий в небе корабль, поддерживают три двухсотметровые башни, напоминающие три колоды игральных карт! И такое сравнение вполне уместно, поскольку именно в комплексе Marina Bay Sands расположено самое крупное в Сингапуре казино. Иностранцев туда пускают беспрепятственно, проигрывать собственные деньги, а местных жителей, видимо, оберегают. Входной билет для сингапурца стоит 100 долларов в сутки! Ну можно еще за 2 тысячи долларов купить годовой абонемент.

Такое правило вполне сгодилось бы и нам, учитывая небывалый расцвет игорного бизнеса в стране и рост волнений и тревог: а не бросится ли молодое поколение в омут казино?!

Джиллиан Ко, политолог, преподаватель Школы публичной политики имени Ли Куан Ю:

Когда открывали казино, многие беспокоились о нравственном аспекте! Но были люди, которые видели экономическую выгоду - казино создавали новые рабочие места, могли укрепить торговый бизнес и поддерживали репутацию Сингапура как мирового центра встреч и переговоров. У всего есть плюсы и минусы.

И как показали опросы, 60% населения было против. Что же сделало правительство? Правительство решило казино открыть! Но одновременно была создана система строгого контроля, и ввели плату за вход. Это в какой-то мере защищает интересы людей, которые были против казино. Словом, нашли компромисс.

Азартные игры запретил еще в XIX веке хозяин острова - англичанин Раффлз. Тогда это были петушиные бои. Но вот, после долгого табу в Сингапуре все же открыли два казино. Эффект потрясающий – за пятилетку эти игорные дома обогнали по выручке неоновый Лас-Вегас.

Деньги со всех континентов проходят не только через игорное сито – банки Сингапура высятся над заливом и свысока победно посматривают на финансовые системы других стран.

Юрий Козиятко:

Один из крупнейших банков Сингапура за моей спиной и он входит в число самых стабильных в мире! В принципе, Сингапур создавался как финансовый центр Азии, но сегодня он претендует на роль мирового лидера! Наверное потому, что швейцарские банки раскрыли списки своих клиентов и деньги из Европы потекли сюда, на остров. По некоторым оценкам, частные инвесторы хранят в сингапурских банках 500 миллиардов долларов!

Сингапур на первом месте в мире по количеству миллионеров на душу населения. Причем, многие богатые люди выбирают остров в качестве нового места жительства. Видимо не только чистота и отсутствие преступности привлекают толстосумов и тех, кто мечтает сколотить капитал легальным путем. В Сингапуре идеальные условия для ведения бизнеса.

Даллас О`Брайен, директор представительства Белорусской калийной компании в Сингапуре:

Сингапур агрессивно завлекает иностранные компании приходить и работать сюда. Аэропорт — первого класса. Страна расположена очень удобно, на пути во многие части Юго-Восточной Азии. Банковский сервис — лучший в мире. Есть много причин, по которым многие транснациональные корпорации и компании-продавцы различных товаров открывают представительства именно в Сингапуре.

Еще в первые дни нежданной независимости правительство решило, что у Сингапура выбора нет: либо производить товары и оказывать услуги дешевле и лучше, чем кто-либо другой, либо погибнуть.

Ли Йи Шьен, старший заместитель министра торговли и промышленности Сингапура:

Правительство Сингапура ставило перед собой задачу найти пути создания такого государства, куда будут стекаться бизнесмены со всего мира для того, чтобы основать здесь свои компании.

Хан Фук Кванг, редактор газеты «The Straits Times», писатель:

Правительство предлагало иностранным компаниям заманчивые преимущества, освобождая от налогов на пять-десять лет! Конечно, иностранные компании заработали много денег. Но выиграли обе стороны: с открытием новых фабрик сингапурцы получали работу и учились новым технологиям, учились, как вести бизнес, как основывать заводы, как экспортировать товары по всему миру.

Елена Чигасова, главный редактор журнала «Russian Asia»:

Даже те компании, которые не ведут бизнес в Сингапуре, они все равно предпочитают иметь офис здесь. Потому что полное отсутствие коррупции и бюрократии, я бы даже сказала, это как то, что нужно как малому, так и большому бизнесу. Регистрация компании занимает 1-2 дня, при этом большинство документов оформляется через Интернет. Уставной капитал может составлять от 1 доллара.

Мне было необходимо получить лицензию СМИ в Сингапуре. Было достаточно страшно и не понятно куда бежать, в какую очередь становиться, какие документы необходимо оформить, а на практике оказалось все очень просто. Надо было зайти на сайт организации, которая курирует СМИ, заполнить анкету, бесплатно, отправить ее на рассмотрение и через неделю по почте прислали мою лицензию.

К слову, въездную визу в Сингапур наша съемочная группа оформляла в московском представительстве, не выезжая из Минска! Анкеты заполнили на Интернет-сайте и через, не поверите, через 3 часа (!) по электронной почте мы получили (такие вот) визы.

Экономия и расчет лежат в основе всех решений в Сингапуре.

Ли Йи Шьен, старший заместитель министра торговли и промышленности Сингапура:

Мы направляем денежные ресурсы туда, где они необходимы, и поэтому страна развивается. Так как я много путешествую по миру, я наблюдаю за государствами - многие из них обладают богатыми ресурсами, но по какой-то причине не могут организовать их распределение таким образом, чтобы улучшилась жизнь людей.

Джунджи Лиао, совладелец фермы «Кван Фа»:

40 лет назад были проблемы с водой. Вообще, нам приходится покупать воду в соседней Малайзии. Именно чистую воду мы покупали оттуда. Сейчас наше правительство разработало, так называемую, программу «новой воды». Это вода, восстановленная из канализации, мы ее сами производим в Сингапуре, и пьем. На вкус эта «новая вода» — такая же, как из водопровода.

Хан Фук Кванг, редактор газеты «The Straits Times», писатель:

У Сингапура нет нефти, только выгодное географическое расположение, и люди. Если у вас есть знания, организаторские способности, позволяющие производить услуги и товары лучше других стран, значит, у вас есть шанс опередить конкурентов и продавать товары в другие страны! Если посмотреть: какие страны сделали больше всего для повышения уровня жизни своего населения, то это необязательно нефтяные державы.

Сегодня Сингапур входит в число самых богатых стран мира – по итогам прошлого года валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупательной способности) - составил около 60 тысяч долларов в год на человека. В Германии, к примеру, почти вдвое меньше – 38 тысяч. В Беларуси - 15, в Украине – 7.

Те, кто больше зарабатывают, как правило, вынуждены больше тратить. Не только автомобили здесь в цене. Психолог Анна Лейбина работает в Сингапуре уже несколько лет. Говорит, что ей хорошо платят, но живет в съемной квартирке в так называемых домах социальной системы HDB, по нашим меркам – в малосемейке.

Анна Лейбина, доктор психологии, преподаватель Раффлз Колледжа:

Мы в квартире у обычного сингапурца. Я снимаю эту квартиру у сингапурско-китайской учительницы. Трехкомнатная, по российским меркам. Сразу со входа начинается гостиная. Это коридор. Кухня (показывает рукой).

Юрий Козиятко:

Пойдемте в вашу квартиру.

Анна Лейбина:

Пойдемте. То есть это все гостиная продолжается, продолжается гостиная. О, начинается кухня. То есть кухня тут довольно большая, нетипичная для HDB, то есть обычно в HDB кухни уже вот здесь (показывает) заканчиваются. Но тут улучшенная планировка.

Юрий Козиятко:

В смысле, не хрущевка уже, а брежневка.

Анна Лейбина (смеется):

Наверное.

Юрий Козиятко:

Главное достоинство, что сквозная. Кондиционеров нет.

Анна Лейбина:

Кондиционеров нигде нет. То есть вот окно, идет воздух туда, там можно открыть окно и будет естественное продувание. Пойдемте покажу очень интересную штуку HDB, пойдемте сюда. У нас есть вот такие палки, мы на них сушим белье. Делать это все очень просто. Так вот (показывает) палка вытаскивается, обычные прищепки, но сделаны под бамбуковые палки, кругленькие. Вот это все прицепляется и вытаскивается обратно, и ставится.

Юрий Козиятко:

А мы видели на фасаде и в этом дому на фасаде, практически через одну квартиру флаги висят. Белье и флаги. А у вас какой флаг? Российский флаг можете вывесить?

Анна Лейбина (смеется):

Нет, у меня сингапурский. Он у меня постирался.

Юрий Козиятко:

А кто-то заставляет эти флаги вывешивать или это душевные порывы?

Анна Лейбина:

У нас недавно был День города и обычно на День города, вернее независимости, вывешивают флаги. То есть я свой вывесила, уже постирала, положила (улыбается).

Юрий Козиятко:

Флаг выдают или нужно его покупать?

Анна Лейбина:

Флаг стоит 5 долларов. Их продают у HDB. Так интересно, их не просто так продают, там нужно записаться, кто купил флаг. И многие сингапурцы покупают, потому что думают, что это, наверное, будет все, все потом это учтется. А, вот этот человек купил флаг. Хороший сингапурец, патриот! Я из тех же соображений тоже купила.

Вот там еще есть небольшая ванная с особенностью сингапурской, там нет обычной ванной, то есть во всех HDB, во всяком случае, в которых я была, там душевые. И все. И они обычно такие маленькие и, опять же, мне повезло, что у меня ванная и туалет раздельно. Обычно они все время смешаны.

Юрий Козиятко:

Но это ведь социальное жилье!

Анна Лейбина:

Ну да!

Юрий Козиятко:

А есть еще кондоминиумы. Квартиры более высокого уровня. Чем они отличаются от HDB?

Анна Лейбина:

Там, обычно, в тех, в которых я была, там повыше потолки, поинтереснее планировка, отделка посимпатичнее. Но в целом отличаются они тем, что охрана есть у кондоминиума, бассейн, теннисный корт, тренажерный зал.

Юрий Козиятко:

У вас мы тоже видели в лифте камера. Лифт хороший. Лучше нашего, к сожалению, чем в наших домах такого же уровня. Безопасность здесь какая-то соблюдается?

Анна Лейбина:

Здесь совершенно хорошая безопасность.

Юрий Козиятко:

Во многих странах, где живут не самые богатые люди, там как-то с санитарией не очень хорошо. Тараканы и все остальное. Тараканы есть у вас или нет?

Анна Лейбина:

Случается, забегают и муравьи есть, и лизарды, это ящерицы.

Юрий Козиятко:

Ящерицы заскакивают?

Анна Лейбина:

Заскакивают, конечно! Но у нас говорят, если есть ящерицы, значит нет тараканов. Поэтому ящериц любят больше. Могу вам показать таракана (улыбается).

Юрий Козиятко:

Покажите!

Анна Лейбина:

Он, правда, мертвый. Умер недавно, я выбрасывала мусор.

Юрий Козиятко:

Насколько мы знаем, в южных странах тараканы очень большие.

Анна Лейбина:

Да, типичный таракан (показывает). Но они, кстати, не только в HDB бывают, бывают и в кондо.

Это спальня, такая же спальня сзади нас, только она закрытая. Маленькая, небольшая, тут вот есть, кстати, кондиционер. И, собственно, не много помещается. Это такой обычный размер. Если кухня у меня большая, то спальня вообще совершенно типичная. Вообще многие люди отделывают свои HDB замечательно, это реальные хоромы, у моих друзей, например. А у меня нету времени, во-первых, а во-вторых, как бы, не моя квартира. И многие жалуются, кто снимает HDB и даже комнаты, что хотелось бы как-то приукрасить, что-то сделать. Но бывает такое, что приходят и говорят, что сегодня ты снимаешь за 2100, а давай-ка завтра или через месяц давай за 3000! И люди спешно съезжают и так далее. И очень часто это делают после ремонта.

Вот за эту квартиру, две спальни, гостиная, большая кухня я плачу 2100 в месяц. 2100 сингапурских долларов.

Юрий Козиятко:

Это дорого или нет?

Анна Лейбина:

Это, я думаю, что это дорого, но, в принципе, по сингапурским меркам это нормально. То есть буквально рядом со мной снимает мой коллега квартиру, ту же самую квартиру снимает за 2500.

В шаговой доступности от Сингапура – Малайзия. Не последняя в азиатском мире страна, но доходы населения ниже и товары там значительно дешевле. И вот появляется соблазн: жить в Малайзии, а работать в Сингапуре или - жить в Сингапуре, а покупки совершать в Малайзии.

Юрий Козиятко:

С острова на материк попасть очень просто. Сингапур и Малайзию соединяет километровый мост, по нему мы сейчас как раз и проезжаем. Под нами Джохорский пролив, а впереди самый южный малазийский город Джохор-Бару.

Мы отправились в гости к нашей землячке по таможенному союзу. Полина - родом из Казахстана. Но живет в малазийском городе на границе с Сингапуром.

Полина Семенова, житель г. Джохор-Бару (Малайзия):

Здесь, конечно, всего 30-40 минут, если повезет на границе, между двумя странами. Но колоссальная разница. Не только в экономике, устройстве политическом, а просто даже, мне даже иногда кажется, что воздух разный в этих двух странах.

В Казахстане Полина работала журналистом. Пока не встретила англичанина Кэвина. Когда поженились, Кэвину предложили возглавить завод в Малайзии. Так и оказались они вдали от Лондона и Алма-Аты в городе Джохор-Бару. Живут в уютном доме с тремя спальнями и комнатой для прислуги.

Полина Семенова, житель г. Джохор-Бару (Малайзия):

Здесь очень много наших соседей, те кто живет в Джохор-Бару, но работает в Сингапуре. Это выгодно: в Джохор-Бару очень дешевое жилье и магазины, а в Сингапуре, собственно, хорошие зарплаты.

Я не представляю, что можно там арендовать за такие же деньги. Может быть, гараж какой-то. Вот этот дом стоит около 1.200 фунтов в месяц. У меня друзья живут в центре Сингапуре, они платят 6 тысяч сингапурских долларов, как вы знаете, это примерно около 5 тысяч американских долларов, за небольшую 2-3-комнатную квартирку.

Недавно в их семействе случилось прибавление.

Полина Семенова, житель г. Джохор-Бару (Малайзия):

Когда у меня родился ребенок, встал вопрос, у нее колики были, она у меня первое время из бутылочки. Понадобилась редкая бутылка доктор Браун, которая здесь нету точно, а в Сингапуре она точно есть.

Сингапурцы ездят сюда в Джохор-Бару, к нам на выходных, потому что здесь дешевая еда. Та же самая еда, хлеб, яблоки и так далее, но дешевле раза в три! У меня есть знакомый из Сингапура, который ездит в Джохор-Бару покупать сигареты. Он приезжает утром на час- на два, покупает сигареты, обедает и возвращается в Сингапур.

Кстати, этого знакомого можно считать контрабандистом. Единственный вопрос задала нам таможня на обратном пути из Малайзии в Сингапур: вы не курите? То есть, прощупывали почву: нет ли в рюкзаках несингапурского никотина?

Сигареты чужого производства, так же как и жвачку, ввозить в страну категорически запрещено. А собственная табачная продукция обклеена страшными картинками неизлечимых болезней. Наши курильщики просто отводят глаза, доставая сигарету из пачки. А сингапурцы, может быть, более впечатлительны? Признано ведь, что Сингапур – самая здоровая страна в мире. И не последнюю роль в этом играет медицина! Иностранцы приезжают сюда и лечиться, и рожать детей.

Эльвира Якупова, москвичка (показывает открытку на стенде):

Вот женщина родила уже. А это она рожает. Свеженькая такая, подрумяненная.

Москвичка Эльвира Якупова приехала в Сингапур на последнем месяце беременности. Роды для иностранцев здесь стоят примерно 4 тысячи долларов. По старой славянской традиции Эльвира к врачу с пустыми руками не приходит. Но вместо традиционных в России коньяка и конфет одарила доктора Кеннета Вонга самодельным декоративным колодцем.

На лечение в Сингапур ежегодно приезжает почти полмиллиона иностранцев. Если каждый из таких медицинских туристов, как их здесь называют, потратит хотя бы 2-3 тысячи долларов, то уже получается более миллиарда долларов дохода в экономику страны. Кстати, оказалось, что сингапурские доктора не носят белые халаты.

Кеннет Вонг, доктор:

Очень жарко для халата. Да и неудобно нам его носить — когда вокруг баночки с препаратами, можно и зацепить какую ненароком. Я халат считаю бесполезным для себя. Кроме того, у пациентов вид белых халатов вызывает дополнительный стресс. Вот почему мы в Сингапуре предпочитаем не носить белые халаты. Даже в общественных больницах только студенты-практиканты носят халаты.

А вот врачеватели душ, если так можно назвать священников, в Сингапуре не столь популярны. Хотя живут здесь и христиане, и мусульмане, индуисты и буддисты. И последних, к слову, большинство - около 40% поклоняется Будде. Но не высятся над Сингапуром, как над Киевом или Москвой, золотые купола, и не устремлены в небо как в любой турецкой деревушке ракеты минаретов. По меньшей мере, они затеряны среди символов деловой жизни - небосребов. А вот в Малайзии, мы сразу же, как на маяк, вышли к пирамидке индуистского храма. Как говорится, не проходите мимо!

Юрий Козиятко:

В Малайзии, как и в каждой стране, существует правило: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Поэтому, чтобы зайти в храм и произвести съемку, обязательное условие – разуться, вымыть ноги, истертые уже все, и тогда нам разрешат произвести съемку.

Ну что, пошли?

Малайзия страна мусульманская, но, как видим, и другим религиям здесь находится место.

Божественные фигурки сначала омывают молоком, а потом уже водой.

Выходя из храма, рукой нужно коснуться колокольчиков. Считается, что это принесет удачу.

Ароматами благовоний переплетены и цветочные торговые ряды в окрестностях индуистского храма. Это индийский квартал в Малазийском городе. В Сингапуре тоже есть арабский, индийский, китайский квартальчики, где можно купить сувениры, съесть что-нибудь эдакое. Но компактные поселения людей одной национальности власти Сингапура запрещают.

Нет в Сингапуре и бродяг. По крайней мере, так считается. Вот это – бомж малазийский. А эти сингапурские люди, как объяснили нам, вполне приличные трудяги. Хорошая зарплата привлекает на остров рабочих из разных уголков мира. Но строители из бедных стран экономят на жилье и многие ночуют попросту на улице – благо, климат на экваторе позволяет.

А это уже не строители. В выходные дни молодежь разбивает палатки на набережной. Сейчас поймете, почему. В Сингапуре, когда парень делает предложение девушке, он приглашает пройти не в ЗАГС, а встать на очередь на квартиру. До женитьбы у сингапурцев принято жить с родителями. Но, природу не обманешь. Поэтому уик-энд влюбленные проводят в палатках на набережной.

Елена Чигасова, главный редактор журнала «Russian Asia»:

Они могут жить с родителями до 30 лет. А после, когда они находят свою половину, они встречаются и когда они понимают, что уже готовы создать семью, то первым делом они конечно идут получать льготы на покупку квартиры в муниципальном жилье, в HDB. И вот такая шутка, что, «дорогая, нам уже пора в HDB-flat» (квартиру), это значит, что «не пора ли нам с тобой пожениться».

В Сингапуре низкий уровень преступности. Даже за мелкие проступки расплата нешуточная.

Анна Лейбина, доктор психологии, преподаватель Раффлз Колледжа:

Палками бьют за большинство преступлений. Если человек попадает в тюрьму, то это точно будет какое-то количество «палок». Но это будет не одновременно, потому что это очень больно. А стукнули один раз, потом это все заживает, потом – второй раз, и так далее. Бьют бамбуковыми палками, остаются очень большие шрамы, говорят еще, что опознают людей, были ли они когда-нибудь наказаны, потому что на пляже они стараются носить закрытые шорты.

Но одну криминальную сторону жизни власть фактически испепелила - на острове нет коррупции!

Наталья Макарова, директор ресторана русской кухни:

Они боятся, потому что очень жесткий контроль и потерять свое место – это очень чревато. И город-страна, страна мизерная получается, если это пойдет, здесь сразу, за каждым шагом – оно будет в вашем послужном списке. Все об этом все равно узнают. Если вы потеряете это место, вы потеряете в принципе, вообще. Вряд ли найти соответствующую работу. Печальны известные факты, когда Ли Куан Ю, когда устраивал, посадил несколько своих лучших друзей в тюрьму за коррупцию.

Елена Чигасова, главный редактор журнала «Russian Asia»:

Привезти собаку в Сингапур достаточно сложно. Когда мы прилетели в аэропорт, первым моим вопросом нашим знакомым был – кому дать денег, чтобы мою собаку не забрали в карантин. Но так как Сингапур – это страна, в которой взятки невозможны, мне запретили даже об этом думать. И пришлось отдать собаку в карантин на 30 дней.

Ли Йи Шьен, старший заместитель министра торговли и промышленности Сингапура:

У нас сильная законодательная база по борьбе с коррупцией, которая исключает проблемы в отношениях частного бизнеса и государственного сектора. Никто не может быть выше закона! И все равны перед законом! Еще один ключевой момент, это образование. Необходимо воспитывать в людях честность и финансовую ответственность. И, конечно же, - пример руководства! Руководство страны подает пример жесткой борьбы с коррупцией и отчитывается перед народом за проведенную работу.

Я думаю, что честное руководство должно задавать тон. Кроме наличия определенной правовой базы. То, что касается государственного сектора экономики, нужно обеспечить интерес налогоплательщиков, обучить людей обращению с деньгами, то есть аккуратному обращению с государственным фондом. Так, что я уверен в том, что процесс образования людей о том, что является законным, очень важен.

Культ честности и хорошая организация процессов в стране подкреплены кнутом. Сохранив с колониальных времен лучший британский опыт, Сингапур не последовал примеру современного королевства и не отменил смертную казнь.

Юрий Козиятко:

Сегодня пятница, особый день для обитателей тюрьмы Чанги. В пятницу, на рассвете, здесь проводят смертную казнь. Смертный приговор в Сингапуре выносится за государственную измену, за пиратство, но, чаще всего, за наркотики. Каждый третий повешенный – иностранец.

Если въезжать в Сингапур из Малайзии на автомобиле, то первое что бросается в глаза - приветствие на электронном табло таможенного пункта: «Добро пожаловать! За ввоз наркотиков в страну – смертная казнь!»

Анна Лейбина, доктор психологии, преподаватель Раффлз Колледжа:

Смертная казнь - это прежде всего за наркотики. И это очень редко происходит, что человек идет с большим количеством наркотиков и его хватают. Обычно это очень долгие процедуры, очень долгая слежка. И потом когда этих людей задерживают, у них обычно смертная казнь. Раньше бытовало мнение, что даже если привезешь в Сингапур маленькое количество наркотиков, то уже сразу смертная казнь. Но не было таких случаев, по крайней мере, уже очень долго не было. Из всех кого арестовывают с определенным количеством наркотиков, даже маленьким, то там 5-10 лет тюрьмы. Иногда бывает год, если это сингапурец, молодой сингапурец, в профилактических целях.

Джиллиан Ко, политолог, преподаватель Школы публичной политики имени Ли Куан Ю:

Да, нам все еще нужны строгие законы, чтобы держать зло в узде. Но мы также хотим делать некоторые исключения, чтобы знать, что система действительно справедливая. Это то, чего хочет население.

Хан Фук Кванг, редактор газеты «The Straits Times», писатель:

Моя газета проводила опрос общественного мнения о смертной казни лет 5-6 назад. Он показал, что большинство сингапурцев поддерживают смертную казнь. Это потому, что они хотят безопасности в обществе, на улице, низкой преступности. Мы давно не повторяли опрос, поэтому я не знаю, изменилось ли мнение людей. Возможно, сегодня вы встретите больше людей, которые настроены против смертной казни, но я думаю, что большинство до сих пор ее поддерживают.

Особая тема – смертная казнь за преступления против государства.

Анна Лейбина, доктор психологии, преподаватель Раффлз Колледжа:

Секретное сообщество. Это обычно такое кодовое название для подпольных партии, которые что-то против правительства делают. По идее, им тоже предусматривается смертная казнь, в зависимости от тяжести. Но об этом ничего такого не рассказывают, и вот всех недавних политических заключенных их держат в разных местах, например на Синтозе.

США неизменно критикуют Сингапур в своих докладах о правах человека. Министерство иностранных дел Сингапура парирует – мол, это двойные стандарты. Но поскольку у американских компаний на этом клочке земли больший бизнес-интересы, упреки и контр-упреки напоминают игру в «ладушки».

Юрий Козиятко:

В США опубликовали доклад о правах человека за прошлый год и снова покритиковали Сингапур, что в Сингапуре тоже нарушаются права человека.

Ваш МИД ответил, что это двойные стандарты. Вы вообщем-то интегрированы в политическую среду, но как простые жители Сингапура к этому относятся? Вообще они знают, что США критикует за нарушение прав человека и как, с точки зрения экономики, это влияет на жизнь Сингапура?

Хан Фук Кванг, редактор газеты «The Straits Times», писатель:

Если опросить людей на улицах, окажется, что права человека – не самая популярная тема, хотя попадутся, наверняка, и очень осведомленные. Но это малая группа людей. Большинство интересуется другим – хорошей работой, лучшим образованием для детей, безопасностью на улицах, получением достойного жилья.

И все-таки в эту стерильную во всех отношениях страну долетает пыль современных революций.

Анна Лейбина, доктор психологии, преподаватель Раффлз Колледжа:

Просто друзья приезжают из Америки и говорят, ой, а чего это у вас одна партия у руля? Нехорошо, это недемократично! И приезжие очень сильно влияют на местных. И местные, о, действительно, а чего это у нас одна партия?! Нехорошо узурпировали власть.

Правительство Сингапура, как и прежде, контролирует информационные потоки.

Хан Фук Кванг, редактор газеты «The Straits Times», писатель:

Наше правительство не считает, что пресса – это четвертая власть. Только правительство может устанавливать повестку дня. И если газеты будут проводить кампанию против каких-то решений, то государство ответит на это. И нам приходится мириться с реальностью.

Елена Чигасова, главный редактор журнала «Russian Asia»:

Слово здесь получается не свободное, но мне кажется, что это с какой-то стороны это даже правильно. Потому что правительство четко контролирует все информационные потоки и может вовремя среагировать на то или иной отклонение от их целей. Насколько я знаю, Ли Куан Ю сам судился с очень многими журналистами, которые допускали фактические ошибки, может быть даже, тактические в своих изданиях, в своих статьях. Потому что Сингапур – очень молодая страна, которая очень заботится об имидже и написании действительной истории. Поэтому если где-то кто-то нарушит факт, то человеку придется за это ответить перед судом.

В трудные политические моменты лидер сингапурской «эпохи возрождения» Ли Куан Ю закрывал газеты или ограничивал тираж тех СМИ, которые неправильно освещали жизнь Сингапура. Многих оппозиционеров, за клевету, он или посадил, или разорил. Демократом Ли Куан Ю назвать трудно, но его 30-летний срок правления обернулся 30-кратным ростом благосостояния сингапурцев. И самые изощренные противники не смогли свергнуть его с пирамиды власти.

Джо Чуа, житель Сингапура:

Как житель Сингапура, я горжусь таким великим основателем. Если обратиться к истории, станет ясно, что Сингапур превратился из маленького рыбацкого порта в то успешное государство, в котором мы сейчас живем. Ли Куан Ю совершил многое для того, чтобы создать высокоразвитую страну.

Джиллиан Ко, политолог, преподаватель Школы публичной политики имени Ли Куан Ю:

Жители Сингапура – прагматики. Они не верят в абстрактные идеи. Они хотят знать: как изменится их жизнь, будущее детей, экономика? То есть, если правительство выполняет обещания, его переизбирают.

В своих мемуарах Ли Куан Ю написал: «Слабые люди голосуют за тех, кто обещает вести по легкому пути, в то время как на самом деле таких путей нет».

Хан Фук Кванг, редактор газеты «The Straits Times», писатель:

Люди сами решают, какого лидера они хотят. Прежде всего, сильный лидер должен искренне заботиться об интересах народа. И люди должны верить, что он старается для их блага. А если они увидят, что он думает только о себе, они отвернутся.

Даллас О`Брайен, директор представительства Белорусской калийной компании в Сингапуре:

Многие люди называют основной причиной успеха Сингапура деятельность первого демократического лидера этой страны — мистера Ли Куан Ю. Он был инициатором изменений в этой стране, стержнем перестройки так сказать. Это удивительно, как ему удалось начиная с 60 годов добиться такого огромного успеха для такой маленькой страны. Сильный лидер и могущественное правительство — вот в чем залог успеха Сингапура, я в этом твердо убежден.

Юрий Козиятко:

Сингапур – парламентская страна. И традиционно на выборах побеждает главная партия – «Партия народного действия». А уже потом депутаты выбирают премьер-министра, и видимо неслучайно и правительство, и парламент занимают один большой комплекс зданий. Так вот поскольку побеждает «Партия народного действия». Вполне объяснимо, что 31 год премьер-министром был Ли Куан Ю. А сегодня эта, по сути, главная должность в стране доверена его сыну.

Ну а президент, президент, конечно же, тоже в Сингапуре есть. Его резиденция находится неподалеку (показывает рукой), но он выполняет, в основном, представительские функции. Зато зарплата у него 3,5 миллиона долларов в год. Это самая высокая президентская зарплата в мире!

Высокая зарплата - и президента, и всех чиновников в Сингапуре – это страховка от коррупции.

Дмитрий Шершень, директор торгового дома ОАО «Белшина» в Сингапуре:

Основная идея первого премьер-министра страны Ли Куан Ю была в том, чтобы чиновники из министерств получали заработную плату не ниже, чем специалисты, которые работают в частном секторе. И это, конечно, тоже благоприятствует развитию бизнеса и инвестиционному климату.

Впрочем, денег в Сингапуре хватает не только на это. На прошедших Олимпийских играх в Лондоне Сингапур обещал самое высокое вознаграждение победителям – полмиллиона долларов за золотую медаль. Но, к сожалению, олимпийское золото сингапурским спортсменам за всю историю страны так и не досталось ни разу. Зато в 2010 году остров принимал самые первые в олимпийской истории юношеские игры! В честь победителей заложили аллею на популярной набережной у комплекса Marina Bay Sands.

Есть тут и белорусские имена. Есть в Сингапуре и таблички с названиями белорусских торговых компаний. Самые известные - «Беларуськалий» и «Белшина» .

Даллас О`Брайен, директор представительства Белорусской калийной компании в Сингапуре:

Белорусская калийная компания продает примерно 16 процентов всей своей продукции именно в эту часть мира. Надо помнить, что географически это очень сложно делать — доставить удобрения из Беларуси в Юго-Восточную Азию. В прошлом году наш доход превысил 1 миллиард долларов. Если говорить о занимаемой доле рынка — то Азия потребляет примерно 9 миллионов тонн калия. И мы продаем чуть менее 3 миллионов от этой цифры.

Дмитрий Шершень, директор торгового дома ОАО «Белшина» в Сингапуре:

Наша продукция, наш фирменный цвет – это красный, к примеру, и очень он нравится азиатам, в том числе и, скажем так, нашим клиентам с китайскими корнями. Поскольку у них тоже этот цвет ассоциируется с определенным благосостоянием, благополучием, богатством. Скоро уже будет 5 лет, как мы присутствуем на этом рынке. Основная идея создания торгового дома в Сингапуре – это приближение конечной продукции к потребителям. Мы охватываем весь рынок Юго-Восточной Азии – это десять стран АСЕАН: Филиппины, Индонезия, Сингапур, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Малайзия и Мьянма. Рынок достаточно перспективный и динамично развивающийся. Если сравнивать результаты полугодий 2012 года, по сравнению с 2011 годом, темпы роста, реализация продукции составила 180%.

Ли Йи Шьен, старший заместитель министра торговли и промышленности Сингапура:

У нас хорошие отношения с Беларусью. В последние годы отношения стали более близкими. Мы хотели бы продолжать развитие нашего сотрудничества и партнерства. И в первую очередь необходимо, чтобы бизнесмены из Сингапура посетили Беларусь, также как и белорусские предприниматели приехали в Сингапур - ознакомиться с возможностью для торговли и инвестиций. Я считаю, что правительство может лишь создать или улучшить условия для ведения бизнеса, а бизнесмены должны пользоваться возможностями.

Большие возможности для Беларуси открывает интерес Сингапура к нашему главному союзнику - России. Перспективы огромного российского рынка и увеличение числа русскоговорящих деловых людей на острове заставляют сингапурцев учить русский язык.

Екатерина Дроздова, преподаватель русского языка:

Люди, в основном, учат как хобби. Есть такие люди, которые учат, потому что у них жена или муж, бойфрэнд, герлфренд или потому что они работают с русскими клиентами.

В эту русскую школу по вечерам приходят люди разных профессий. Может быть, язык предприимчивых сингапурцев и до Минска доведет?

Екатерина Дроздова, преподаватель русского языка:

Если честно вам скажу, Беларуси здесь точно никто не знает. Вы знаете Белоруссию? Столицу Белоруссии? Минск. Ты из Польши, поэтому ты знаешь. Но я думаю, что Украина, Беларусь это такие страны, знаете, к сожалению, Россия – такая большая-большая страна, богая – никто-ничего не знает.

Пока еще наша страна для них, а, впрочем, как и Сингапур для нас – терра инкогнита!

Ли Йи Шьен, старший заместитель министра торговли и промышленности Сингапура:

Если это ваш первый визит в Сингапур, то вы согласитесь, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Возможны вы слышали о Сингапуре, но как только вы сходите с трапа самолета, вы видите все своими глазами. У вас есть возможность узнать нашу жизнь и перенять ценный опыт. Также, мы хотели бы заинтересовать своих туристов в посещении Беларуси. Чем больше мы будем знать друг о друге, тем больше возможностей сотрудничать.

Даллас О`Брайен, директор представительства Белорусской калийной компании в Сингапуре:

Есть одно важное обстоятельство, которое сближает Сингапур и Беларусь. Это, конечно же, - стабильность власти. Обе страны пользуются преимуществом долгосрочной и предсказуемой политики. Я рожден в демократичной Австралии, чье правительство сейчас столкнулось со множеством проблем. И теперь убежден, что именно стабильная власть позволяет активно строить объекты инфраструктуры, устраивать жизнь людей лучше, поэтому я хочу сказать, что очень многое зависит именно от устойчивости, стабильности, и предсказуемости власти.

От Минска до Сингапура – 9 тысяч километров. Синеокая и бананово-лимонный… Центр Европы и южная оконечность Азии… Исторические пути двух стран не пересекались. Но торговые интересы вполне возможно совместить, и лучший опыт – полезно было бы перенять. Может быть, и наш фильм в чем-то поможет?..