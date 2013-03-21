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Беларусь и Сингапур подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

21 марта 2013 09:44
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Новости Сингапура. Минску важен опыт Сингапура в расширении экспортного потенциала. 21 марта состоялось подписание важного для обеих стран соглашения об избежании двойного налогообложения. На уровне глав министерств иностранных дел достигнута договоренность активизировать взаимодействие по правозащитной тематике.

Глава нашего внешнеполитического ведомства Владимир Макей проинформировал, что стороны подписали соглашение о безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Следующий шаг – безвизовый режим для граждан Беларуси и Сингапура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Уже сейчас можно сказать, что визит главы государства абсолютно оправдан, устремлен на перспективу. И в ближайшему будущем, конечно, это зависит от того, насколько настойчиво мы будем работать, но ощутим реальную отдачу от двустороннего сотрудничества с конкретной страной, в данном случае с Сингапуром, до этого с Индонезией. И от многостороннего сотрудничества вообще с этим регионом.

# Экономика # Международное сотрудничество # Владимир Макей # Беларусь-Сингапур

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