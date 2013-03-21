Новости Сингапура. Государственный визит президента Беларуси в Сингапур продолжается. Планируется, что 21 марта Александр Лукашенко встретится с президентом и премьер-министром этой страны. Члены официальной делегации проведут ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными коллегами.

Накануне на встрече Александра Лукашенко с президентом холдинговой компании «Рияда Груп» уже обсуждались планы по совместной работе. Речь шла о поставках автотехники на рынки стран персидского залива. У двух государств есть хорошие перспективы в микроэлектронике, IT- и биотехнологиях.

Сингапур также выразил намерение участвовать в Белорусско-китайском индустриальном парке. 22 марта в рамках совместного бизнес-форума состоится подписание соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сингапуре достигнута договоренность об увеличении поставок белорусских калийных удобрений. Речь идет о двух с половиной миллионах тонн.

Валерий Иванов, генеральный директор ЗАО «Белорусская калийная компания»:

В этом регионе, в Сингапуре, зарегистрировано дочернее предприятие «Белорусской калийной компании». Его влияние распространяется на 12 стран Юго-Восточной Азии. За прошлый год мы реализовали в этот регион 2 млн 215 тысяч т калийных удобрений. В результате переговоров и работы в течении этой недели есть предварительная договоренность по реализации около 2,5 млн т калийных удобрений.