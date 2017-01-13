«Сид-Миссия» МАГАТЭ оценит устойчивость площадки БелАЭС и безопасность самой станции

Новости Беларуси. «Сид-Миссия» МАГАТЭ прибудет в Беларусь на следующей неделе. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Эксперты из агентства по атомной энергетике оценят устойчивость площадки Белорусской АЭС, а также ее устройств и компонентов с точки зрения внутренней и внешней безопасности. Специалисты пробудут в Островце пять дней.

Ожидается, что доклад по итогам визита будет подготовлен спустя несколько месяцев. Беларусь пригласила эту миссию еще в 2014 году с учетом позиции Литвы в отношении строительство атомной элекстростанции в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

По запросу государства-члена МАГАТЭ миссия Сид предоставляет комплексное содействие на различных стадиях реализации ядерно-энергетических проектов. Данная миссия обеспечивает независимый обзор, оценки площадки и проектной безопасности ядерной установки по отношению к природным и вызванным человеческим фактором внешним и внутренним опасным явлениям.

Также в ближайшее время по запросу Беларуси состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ. В том числе по аварийной готовности и госсистеме учета и контроля ядерных материалов. А также по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики.

Завершить строительство первого энергоблока АЭС в Островце планируют уже в 2017 году.