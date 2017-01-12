Новости экономики за 12.01.2017

Новости Беларуси. Самая низкая за шесть лет инфляция, по оценкам специалистов, сдержала рост цен. Некоторые категории товаров даже подешевели. В чем выиграл обычный потребитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОПРОС В ЦЕНЕ

С выгодой удалось купить кофе: он подешевел на 1,07%, растворимый – на 2,22%. Овощи потеряли в цене без малого 7%, заметнее всего цены упали на капусту (почти 33%) и морковь (26%).

Фрукты стали доступнее на 3,7%.

К примеру, бананы подешевели на 10,5%. Упали в цене обувь, мебель, электротовары, медикаменты. Это если сравнивать декабрь с ноябрем. Подорожали к Новому году овощи, яйца, крупы и мясо. Свинина прибавила в цене 10%.

Николай Крыжевич, начальник управления методологии, анализа и прогнозирования цен Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Росли закупочные цены на свинину. Дальше предприятия-переработчики, закладывая цену на сырье, занимают довольно существенную долю себестоимости.

Тенденции увеличения цен сегодня отсутствует. Мы еженедельно отслеживаем моменты, связанные с изменением цен. И хотел бы сказать, что в январь ситуация с ценами довольно стабильная.