Щёткина о Форуме Беларуси и Узбекистана: «Цель выставки – расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями»

Новости Беларуси. I Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудить совместные проекты съехались представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран. Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью Накануне открылись тематические секции по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационной и научной сферах.

А 30 июля пройдёт пленарное заседание. Его главная тема – сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений. Также участники Форума могут посетить ярмарку узбекских товаров.

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Цель этой выставки – это расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями, регионами для того, чтобы кроме взаимного обмена товарами ещё развивалась не только товаропроводящая сеть, но и совместные производства.





Садык Сафаев, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана:

Промышленная развитость Беларуси, развитость инфраструктуры, близость к тем рынкам, которые нам нужны и, в свою очередь, огромная сырьевая база, мне кажется, делают перспективным наше сотрудничество.