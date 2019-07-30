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Щёткина о Форуме Беларуси и Узбекистана: «Цель выставки – расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями»

30 июля 2019 07:08
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Новости Беларуси. I Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Щёткина о Форуме Беларуси и Узбекистана: «Цель выставки – расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями»-1

Обсудить совместные проекты съехались представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран.

Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью

Накануне открылись тематические секции по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационной и научной сферах.

Щёткина о Форуме Беларуси и Узбекистана: «Цель выставки – расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями»-4

А 30 июля пройдёт пленарное заседание. Его главная тема – сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений. Также участники Форума могут посетить ярмарку узбекских товаров.

Щёткина о Форуме Беларуси и Узбекистана: «Цель выставки – расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями»-7

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Цель этой выставки – это расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями, регионами для того, чтобы кроме взаимного обмена товарами ещё развивалась не только товаропроводящая сеть, но и совместные производства.

Щёткина о Форуме Беларуси и Узбекистана: «Цель выставки – расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями»-10



Садык Сафаев, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана:
Промышленная развитость Беларуси, развитость инфраструктуры, близость к тем рынкам, которые нам нужны и, в свою очередь, огромная сырьевая база, мне кажется, делают перспективным наше сотрудничество.

Щёткина о Форуме Беларуси и Узбекистана: «Цель выставки – расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями»-12

Абдулатиб Кадиров, начальник управления Узпищепрома (Узбекистан):
С вашим витебским мясокомбинатом мы хотим развивать мясную отрасль. Например, с «Беллактом» мы хотим где-то на 8 миллионов долларов инвестировать. А с Витебским мясокомбинатом хотим – на 1 миллион долларов, чтоб выпустить совместное производство по мясной отрасли.

Ожидается подписание порядка 15 соглашений и контрактов.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Марианна Щеткина # Садык Сафаев # Фотофакт

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