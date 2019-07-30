Щёткина о Форуме Беларуси и Узбекистана: «Цель выставки – расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями»

Новости Беларуси. I Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. I Форум регионов Беларуси и Узбекистана стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсудить совместные проекты съехались представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран.
Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации с Беларусью
Накануне открылись тематические секции по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационной и научной сферах.
А 30 июля пройдёт пленарное заседание. Его главная тема – сотрудничество регионов как ключевой фактор развития межгосударственных отношений. Также участники Форума могут посетить ярмарку узбекских товаров.
Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Цель этой выставки – это расширение сотрудничества и контактов между нашими отраслями, регионами для того, чтобы кроме взаимного обмена товарами ещё развивалась не только товаропроводящая сеть, но и совместные производства.
Садык Сафаев, первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана:
Промышленная развитость Беларуси, развитость инфраструктуры, близость к тем рынкам, которые нам нужны и, в свою очередь, огромная сырьевая база, мне кажется, делают перспективным наше сотрудничество.
Абдулатиб Кадиров, начальник управления Узпищепрома (Узбекистан):
С вашим витебским мясокомбинатом мы хотим развивать мясную отрасль. Например, с «Беллактом» мы хотим где-то на 8 миллионов долларов инвестировать. А с Витебским мясокомбинатом хотим – на 1 миллион долларов, чтоб выпустить совместное производство по мясной отрасли.
Ожидается подписание порядка 15 соглашений и контрактов.