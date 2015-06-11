«Штадлер Минск» поставит в Азребайджан 5 составов на сумму 80 млн евро

Новости Беларуси. Два поезда, сделанных на белорусско-швейцарском предприятии предназначенные для перевозки пассажиров во время Европейских игр уже уехали в Баку. Всего же в Азербайджан будет поставлено 5 составов. Цена контракта на сумму около 80 миллионов евро.

По просьбе заказчиков был разработан специальный дизайн: белый поезд с золотыми, красными и серебристыми элементами. Составы рассчитаны на 400 посадочных мест, 80 из них бизнес-класс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филипп Бруннер, первый заместитель директора компании ОАО «Штадлер Минск»:

Третий поезд уже готов. Мы сейчас проводим динамические испытания, проверим все системы и закроем все протоколы и открытые вопросы. И потом доделаем корпоративный дизайн азербайджанских дорог. В этом году еще произведем и поставим следующие два поезда. Дальше будет разговор о планах на будущее.