Новые условия развития юго-востока Могилевщины: доступное жилье, налоговые преференции, благоприятный инвестклимат

Новости Беларуси. Новый стимул для социально-экономического развития получили семь районов Могилевской области. Указ, подписанный накануне главой государства, предоставляет им привлекательные условия для работы и жизни. Люди получают существенные налоговые льготы и, что немаловажно, доступное жилье – выгодные кредиты на его покупку и строительство. А в принятой программе развития региона предусмотрено и создание рабочих мест, и повышение эффективности действующих предприятий.

Евгения Савицкая с детства живет в общежитии. Ничего не изменилось, когда у жительницы Костюкович появилась своя семья. Евгения признается, что иметь собственные квадратные метры – ее заветная мечта.

Евгения Савицкая, жетель Костюкович:

Эта перспектива о том, что под 1% могут дать кредит на 20 лет – это реальная возможность, что наша мечта осуществится.

Такие условия предоставила новая программа развития юго-востока Могилевской области. А Костюковщина – один из семи районов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Здесь, как и по всему загрязненному клину, была проблема оттока населения и рождаемости. Но сейчас район ожил. А с появлением в райцентре современной больницы ситуация с рождаемостью и вовсе пошла в гору.

Светлана Лавринович, врач акушер-гинеколог родильного отделения Костюковичской центральной районной больницы:

У нас условия для рождаемости улучшились, новое отделение, оборудование современное в достаточном количестве. Грамотный подготовленный персонал, все лекарства необходимые есть. То есть условия созданы не хуже областного учреждения. С каждым годом у нас рождаемость увеличивается Женщины рождали по одному, сейчас – трое, четверо, и даже есть 10 и 11.

Предприниматель из Могилева Андрей Гусак почти 10 лет назад открыл в Костюковичах собственное дело. Здесь, шутит, непаханые поля работы: десятки километров лесных массивов со спелой и даже переспелой древесиной. Свой бизнес Андрей начинал с малого – распил. Сейчас в этих помещениях, которые раньше местные чиновники не знали, как и кому пристроить, начался ремонт. В ближайшее время здесь будет мини завод по обработке древисины.

Расширять свой бизнес предприимчивый Гусак планирует и дальше, ведь преференции новой программы создают благоприятный климат.

Андрей Гусак, предприниматель:

Будет увеличен оборот, объем производств, наращены темпы. Это все-таки отдаст свою отдачу в будущем. Нужно смотреть вперед, не останавливаться на месте, потому что сегодня потратил рубль – завтра его вернешь в 2-3 раза больше за счет того, что все-таки люди заработают деньги. И они снова будут вкладывать их здесь, на месте. И не будут вывозить куда-то.

Программой предусмотрен целый комплекс мер, призванный повысить уровень и качество жизни населения юго-востока страны.

Руслан Страхар, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома:

В данном Указе предусмотрены дополнительные льготы для инвесторов, что позволит им обратить взор на эти территории и разместить там новые предприятия. С другой стороны, мы закладываем в данном Указе льготы и для квалифицированных кадров, которые должны приехать на эти территории, на новые предприятия. И в совокупности эти льготы как для инвесторов, так и для работников должны позволить создать рабочие места, должны позволить увеличить через отчисления налоговое пополнение бюджета данной территории.

Реализация всех этих мер позволит создать не меньше четырех тысяч новых рабочих мест. Преференции для инвесторов, к слову, одними только снижениями страховых платежей не ограничатся. Чтобы частный бизнес не пугала отдаленность от областного центра, для них обещают даже готовить площадки со всеми коммуникациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.