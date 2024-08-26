Шпилевская об Узбекистане: сюда активно приходит Турция, страны-соседки – нам нельзя здесь отставать

Новые контракты и соглашения о сотрудничестве. Сегодня, 26 августа, в Ташкенте открылся Узбекско-белорусский женский бизнес-форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это вторая встреча в подобном формате. Предыдущая проходила в Минске. Ее итогом стало подписание взаимовыгодных договоров на сумму без малого 95 миллионов белорусских рублей. К очередному форуму также подготовлен ряд документов. Сегодня участники работали по тематическим секциям: это легкая промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия, туризм.

Причем, большинство – это женщины. Не менее предприимчивые, но более чуткие, нежели мужчины. Во времена политической турбулентности женское сообщество берет курс на конструктивный диалог и дружбу. Легкая промышленность, нефтехимия, сельское хозяйство, туризм, культурный обмен. Сегодня участники форума разделились по тематическим секциям, чтобы предметно говорить о сотрудничестве в той или иной сфере.

Эльмира Баситханова, заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан: Первое наше сотрудничество касалось улучшение, охрана материнства и детства в Кашкадарьинской области. Это был наш первый опыт. Четыре специалиста из центра «Мать и дитя» Беларуси приехали к нам в Узбекистан. Это анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, неонтологии, и мы вместе работали, обменялись опытом, в некоторых вопросах им очень понравились наши протоколы. Мы видели, как нужно организовывать службу в центрах «Мать и дитя».

Наших стран много общих интересов в разных сферах. В авангарде легкая промышленность. Обе страны имеют богатый сырьевой ресурс: Беларусь славится традициями льноводства, Узбекистан – лидер по выращиванию хлопка. Да и таких мастериц, как здесь, попробуй найди.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

По результатам первого форума мы видим, что у нас уже есть конкретные подвижки, и некоторые предприятия уже имеют от этого положительный эффект. То есть они уже говорят о том, что они уже срабатываются с узбекским бизнесом и срабатывают в прибыль. Поэтому, конечно, посмотрите, здесь сегодня легкая промышленность имеет все возможности абсолютно. И тут нам тоже нельзя отставать, потому что очень активно Турция сюда приходит, очень активно сюда приходят страны-соседки.