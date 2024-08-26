От машиностроения до медицины – что предлагают китайские организации на выставке в «Великом камне»

Развитие новых рынков, создание совместных предприятий и оптимизация логистических цепочек. На полях выставки китайских товаров и услуг заключены первые коммерческие соглашения. Одна из крупнейших белорусско-китайских компаний по экспорту электромобилей подписала договор о поставке машин на рынок Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом специализированную продукцию на площадке предлагают более сотни китайских организаций. Здесь представлены последние достижения во многих отраслях – от машиностроения до медицины. Такая взаимная демонстрация потенциала компаний – отличная возможность установить каналы закупок между бизнесменами и производителями, а также освоить новые технологии и внедрить их в производство.

Ма Минь, заместитель генерального директора медицинской научно-технической компании Хайхунбел (Китай):

Мы производим белорусское оборудование и это одно из наших оборудований стоит. Это называется нейрохирургическая навигационная система.

Ши Чи Ху, главный менеджер цзянсиской фармацевтической технологической компании Чуньхуэй (Китай):

В Беларуси мы первый раз. Наша компания производит медицинское оборудование и препараты. Мы видим вашу страну одним из потенциальных рынков. Поэтому мы принимаем участие в выставке и надеемся установить новые полезные контакты.

Адам Цзин, директор хучжоуской технологической компании Юйлинь (Китай):

Наша компания впервые представляет свою продукцию в Беларуси. В основном мы занимаемся производством антенн и беспроводных зарядных устройств для автомобилей. Сейчас мы в процессе переговоров с несколькими другими компаниями, надеемся на положительные результаты по окончании выставки. На выставке китайских товаров в «Великом камне» подписали первые контракты – подробности здесь.