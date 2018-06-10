Николай Ефимчик рассказал, почему идущие на экспорт отечественные товары легпрома порой сложно найти на белорусском рынке

Новости Беларуси. Экспорт белорусских товаров легкой промышленности с каждым годом возрастает. Председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик рассказал, почему иногда товары, которые идут на экспорт, сложно найти на отечественном рынке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Ефимчик, глава концерна «Беллегпром»: Да. Мы в прошлые два года приросли под 14 %. Сейчас у нас три месяца около 12 %.

Юлия Огнева:

В связи с экспортом, говорят, далеко не все модели в линейке можно купить на белорусском рынке. Так ли это?

Николай Ефимчик:

Здесь есть другая причина. Все думают, что идет на экспорт, а на родной рынок не дают. Это неправда. Продается одинаково на внутреннем рынке, и на внешнем. Просто иногда мы не угадываем элементарные вещи, что будет продаваться, а что нет. Зачастую не имеем ресурсов, чтобы повторить коллекцию. Это сейчас основное конкурентное преимущество всех европейских крутых производителей. Товар нужно произвести очень быстро и в том количестве, которое будет продано. Это основная задача, над которой мы сейчас работаем.