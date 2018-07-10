Цифровизация БелАЗов: качество работы самосвалов можно будет отслеживать в любой точке планеты

Новости Беларуси. Для карьерных самосвалов БелАЗ создадут «цифровые двойники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания приступает к цифровизации своих машин, благодаря которой клиенты получат новые возможности по использованию техники, основанные на облачных технологиях, машинном обучении и искусственном интеллекте.

Грузовики оборудованы сотнями сенсоров, ежегодно генерирующих терабайты информации в реальном времени, что позволяет отслеживать качество работы машины в любой точке планеты. Собранные данные позволят уже в обозримом будущем предоставлять клиентам совершенно новые интеллектуальные сервисы по повышению эффективности эксплуатации карьерных самосвалов.