Сезон в разгаре: какие овощи и фрукты можно купить дешевле, а какие внезапно подорожали

Новости Беларуси. На продовольственный рынок триумфально вернулась брестская клубника – недешево, от 10 рублей за килограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вообще же сезон в разгаре, и на многие ягоды, овощи и фрукты цены падают значительно. За последние пару недель персики, например, подешевели вдвое, сливы – на рубль. На фруктовых рядах все больше белорусских яблок и груш. Большой популярностью пользуется малина.

В отделе овощей заметнее всего теряют в цене помидоры и перцы. Килограмм томатов уже можно найти и по 80 копеек. А вот для огурцов наступило время закаток, спрос увеличился и стоимость пошла вверх. Но самый удивительный ценник на кукурузу: за килограмм просят до 3,5 рублей!