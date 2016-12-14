Сертификат «Халяль» как пропуск в мир высокого качества: мясокомбинат Слонима 5 лет успешно поставляет продукцию в мусульманские страны

Новости Беларуси. Аромат белорусских салями и копченостей уже дошел до арабского мира. В небольшом городе Слоним изготавливают продукцию высокого качества. Мясокомбинат первым в Беларуси получил сертификат «Халяль» и вот уже 5 лет успешно поставляет продукцию в мусульманские магазины и рестораны, где товары под маркой BY приходятся по вкусу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Табличка «Халяль» в каждом блоке этой части здания – уже давно никого не удивляет. Целый цех работает на производство охлажденной говядины для мусульманских стран. Все строго по законам арабского мира. И даже уборка помещения здесь – целый ритуал, называется «Дебах», то есть очищение солью и почвой.

Людмила Лукашевич, начальник производственно-технологического отдела мясокомбината Слонима:

Система «Халяль» начинается с хозяйств-поставщиков крупного рогатого скота. Именно там уже проведена работа и предъявлены им требования, которые они соблюдают в части используемых кормом, в части ветеринарных препараторов, а также гуманному отношению к животным.

Специфические нюансы халяльного производства, скорее, связаны с верованиями мусульман. В остальном же – технология точно такая, как и в обычном цехе. То же мясо и все те же высокие требования к чистоте и ветеринарному контролю. Балыки, колбасы, сардельки и вот она – королева мясного производства – Краковская колбаса. Главный конек мясокомбината – натуральность.

Ольга Янушко, начальник колбасного цеха мясокомбината Слонима:

Продукция Слонимского мясокомбината соответствует международным требованиям, стандарту ХАССП, ИСО 9001. Контроль качества ведется на всех этапах производства, начиная от убоя и заканчивая готовой продукцией.

Галина Буро:

А вот эту копчено-вареную, пожалуй, знают все – «Московская». Она не только выглядит более чем аппетитно, но еще и приготовлена по старому советскому ГОСТу – с использованием только соли и натуральных специй.

Выходить на исламский рынок менеджеры завода решили сами, увеличивали географию экспорта. Сейчас это 15 стран мира – в Иране покупатели именно халяльной колбасы. Традиционные партии уже уехали во Вьетнам и Шотландию. Нигде претензий к местной продукции нет.

Александр Кавецкий, генеральный директор мясокомбината Слонима:

Конечно, обидно, что сегодня есть какие-то претензии, какие-то подозрения на качество белорусских продуктов, нашей мясной продукции. На сегодняшний день лучше говорит покупатель: наша продукция продается великолепно, очень хорошо.

Халяльные цеха готовят новые рецепты. Уже известно, что распробовали местные копчености и в Ираке. Первая партия готовиться к экспорту. Отдаленность магазинов от цеха – никого не пугает, если первая особая продукция пробилась на персидские рынки самостоятельно, то арабские покупатели нашли производство сами.