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В Сибирь уедут 38 большегрузных карьерных БелАЗов

14 декабря 2016 14:45
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Новости Беларуси. Крупная партия карьерной техники БелАЗ отправиться на угледобывающие предприятия Сибири.

28 большегрузных самосвалов направятся в адрес предприятий Сибирской угольной энергетической компании

размещаемых в пяти российских регионах. Большая часть самосвалов уже отправлено потребителям.

Еще 10 машин поставят в начале 2017 года.

Белорусский автомобильный завод и Сибирская компания (один из лидеров мировой угольной отрасли) сотрудничают давно. На предприятии российского холдинга работает уже 350 БелАЗов, и спрос на отечественных богатырей стабильно растет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # БелАЗ

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