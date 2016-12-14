В Сибирь уедут 38 большегрузных карьерных БелАЗов

Новости Беларуси. Крупная партия карьерной техники БелАЗ отправиться на угледобывающие предприятия Сибири.

28 большегрузных самосвалов направятся в адрес предприятий Сибирской угольной энергетической компании

размещаемых в пяти российских регионах. Большая часть самосвалов уже отправлено потребителям.

Еще 10 машин поставят в начале 2017 года.

Белорусский автомобильный завод и Сибирская компания (один из лидеров мировой угольной отрасли) сотрудничают давно. На предприятии российского холдинга работает уже 350 БелАЗов, и спрос на отечественных богатырей стабильно растет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.