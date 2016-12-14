Беларусь поставляет продукты питания в 58 стран мира: претензий к качеству никто, кроме России, не имеет

Новости Беларуси. Качество белорусских продуктов питания не вызывает нареканий у иностранных потребителей. Ни одна из 58 стран, в которые мы поставляем товары, не имеет претензий, кроме России. И речь даже не о конечных клиентах – россияне покупают белорусские изделия с охотой, а о контролирующих органах.

Причем уровень контроля и ГОСТов на отечественных заводах по многим показателям строже, чем в странах-импортерах, и той же России. Многие претензии Россельхознадзора, порой, надуманы. А в ситуациях, когда речь идет не о белорусских продуктах, а их откровенных фальсификатах на российском рынке, разбираться в соседнем государстве не хотят, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

О подобных примерах нашему телеканалу рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. Соответственно, возникает резонный вопрос – идет ли речь о защите российского потребителя на самом деле?

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Щучинский сырзавод продал более 4000 сыра на российский рынок. В пункте пропуска замечаний не было. Как только этот сыр лег на продовольственные полки Твери, сразу Россельхознадзор выявил несоответствие. Обнаружил в сыре листерии, растительное масло. Когда наши службы начали разбираться – этот сыр фальсифицирован, он не принадлежит Щучинскому сырзаводу. Обратились в полицию Российской Федерации, но полиция отказала в возбуждении уголовного дела.