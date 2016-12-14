Новости экономики за 14.12.2016

Новости Беларуси. Колбасу, конфеты и льняное масло. Такие подарки везут белорусы за рубеж, отправляясь на рождественские и новогодние праздники к родственникам или друзьям. Натуральные товары белорусского происхождения – там самые желанные сувениры, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

СПИСОК ПРОДУКТОВ К ПРАЗДНИКУ

Абсолютное большинство продуктов на праздничном столе будет отечественного производства. На 80% страна обеспечивает нас собственным продовольствием. То есть импортных продуктов (того, чего в наших широтах попросту не вырастишь) нам нужно не так много. Беларусь своей качественной продукцией делится со всем миром: по многим позициям производства и экспорта наша страна в числе лидеров. Например, по продажам на внешние рынки сахара, рапсового масла и говядины мы входим в первую двадцатку стран.

ИГРА КАК ЗАРАБОТОК

Белорусские настольные игры покоряют рынки США и Европы. В бизнесе настольных игр рентабельность продаж – 400-800%. А оборачиваемость капитала – 3 месяца. Белорусские игры, по словам разработчиков, отличает образовательная направленность. Так, с помощью настольных игр можно постигать азы экономики, ознакомиться с правилами финансового учета, фондовым рынком, торговлей акциями и недвижимостью, банковскими продуктами.

СОБАКУ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ

Перевозить животных в поездах на дальние расстояния станет дешевле. Раньше для проезда с питомцем приходилось выкупать купе целиком. С нового года этого делать не потребуется. Упрощаются правила провоза животных в поездах международного сообщения. Дополнительная плата за провоз животных тоже не будет взиматься – питомцев можно будет везти в счет установленной нормы провоза ручной клади.

НЕНАСТОЯЩИЕ ДЕНЬГИ

Вновь выявлены подделки белорусских денег после деноминации. 9 купюр были изготовлены без имитации элементов защиты. С начала года банковскими работниками было обнаружено 856 поддельных денежных знаков. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

Чаще других подделывают доллары – 53%. Более трети всех поддельных денежных знаков – российские рубли – 34,1%. Поддельные евро заняли долю в 11,4%. Ненастоящие белорусские рубли выявлялись редко, их доля – 1,1%. Также было выявлено по одной поддельной банкноте украинской гривны, фунта стерлингов и китайского юаня.

На бирже выросли котировки всех валют корзины. Доллар укрепился на пару пунктов. Курс на завтра 1,95. Евро подорожал на полкопейки. Завтра по Нацбанку 2,08. Российская валюта продолжает ставить рекорды. Ее курс вырос на 2 копейки и за 3 рубля 21 копейку можно купить 100 российских рублей.

