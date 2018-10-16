Сергей Румас: «Правительство будет стимулировать создание импортозамещающих производств»

Новости Беларуси. Глава государства поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября. Рост составит 5,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социально-экономическая тематика стала основной на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Сергеем Румасом. Поручение Президента: в 2019 средняя пенсия должна составлять 40 % от средней зарплаты. В 2018 году достичь этого соотношения не удается. Речь на встрече шла и о заработных платах. По-прежнему актуальным остается требование выйти на 1000 рублей. Также в 2019 году внимание нужно обратить на тех, кто получает невысокую зарплату. У этой категории доходы должны расти более высокими темпами.

Сегодня же, 16 октября, Сергей Румас рассказал и о программе деятельности правительства на ближайшие два года. Александр Лукашенко: «В будущем году мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через 1000 рублей» Кроме того, во время рабочей встречи Сергей Румас доложил об итогах работы экономики за три квартала 2018 года. Динамика положительная: с начала года рост – 3,7%. Выполнены все ключевые показатели. Инфляция – в пределах годового параметра, сохранится в коридоре до 6 %. Отдельно на встрече обсуждалась тема импортозамещения. Президент поставил задачу активнее развиваться в этом направлении. Белорусским предприятиям надо перенимать мировые технологии, закупать соответствующее оборудование и самим производить всё необходимое. Как рассказал журналистам премьер-министр, соответствующие задачи озвучены каждому министерству.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Сегодня в каждом министерстве есть поручение внимательного анализа импорта, который закупает Республика Беларусь для того, чтобы организовать при соответствующих объемах производство этих товаров в Республике Беларусь. В Орше есть несколько крупных заводов, которые имеют избыточные площади, являющиеся очень хорошими площадками для размещения импортозамещающих производств, в частности, для нашего автомобилестроения. Это одно из направлений. Кроме того, по всем другим видам продукции, где есть возможность и в Республике Беларусь есть конкурентные условия для ее производства, правительство будет стимулировать создание импортозамещающих производств.