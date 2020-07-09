Сергей Рачков: парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям

Новости Беларуси. Белорусские парламентарии намерены уделять больше внимания пострадавшим от пандемии предприятиям и их коллективам. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время посещения Минской обойной фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Закрытие мировых рынков напрямую сказалось на работе завода, ведь 70 % его продукции поставляется на экспорт. Парламентарий посетил цеха, вместе с руководством фабрики обсудили планы.

В частности, шла речь о крупном инвестиционном проекте по созданию производства различных видов картона, который сегодня очень востребован в фармацевтике, пищевой и косметической отраслях.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:

За последние 25 лет мы достигли колоссальных успехов в экономике, в развитии социальной сферы Республики Беларусь, в том числе и Минска. Много построено, создано новых производств, значительно увеличился экспорт белорусской продукции. Мы освоили новые рынки. Тем не менее перед нами стоят очень серьезные задачи, в том числе во внешнеэкономической деятельности. И здесь потенциал парламентариев, сенаторов, членов Совета Республики должен быть активно задействован.