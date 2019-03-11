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Сербский инвестор создал 80 рабочих мест в белорусской глубинке

11 марта 2019 19:27
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Новости Беларуси. Привлекательные условия для бизнеса и перспективы для жизни в посёлке. Два главных «пазла» для успешной картины развития малых населённых пунктов сложили в Богушевске,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сербский инвестор пришёл в посёлок три года назад, открыл здесь современное производство и взял на работу десятки местных жителей.

Сербский инвестор создал 80 рабочих мест в белорусской глубинке-1

Алексей Красновский – из тех людей, которые даже в самые сложные времена не расстанется с малой родиной. Закрывались предприятия, уезжали на заработки друзья. А он всегда находил свое место именно в Богушевске.

Сербский инвестор создал 80 рабочих мест в белорусской глубинке-4

Алексей Красновский, станочник предприятия:
Во время платят зарплату, достойная зарплата. Человек, как рыба, ищет, где лучше, рыба – где глубже.

Сербский инвестор создал 80 рабочих мест в белорусской глубинке-7

Наравне с белорусами деревообработкой в Богушевске занимаются и сербы. Владелец кампании приглашает специалистов, чтобы обучить новичков правильному подходу к белорусским елям и сибирским лиственницам.

Сербский инвестор создал 80 рабочих мест в белорусской глубинке-10

Предраг Васкович, инженер предприятия (Сербия):
Новые технологии имеем. Новые станки, чтобы сейчас еще было лучше и быстрее работа. Нравится, как держава очень хорошая. Очень хорошо в Беларуси.

Сербский инвестор создал 80 рабочих мест в белорусской глубинке-13

Ежемесячно здесь распиливают до полутора тысяч кубов древесины. Фактически готовят «полуфабрикат» для производства мебели и даже жилых домов. Все – под конкретного заказчика. А это литовцы, немцы, поляки. В приоритете – конечно же Сербия, откуда пришел инвестор.

Сербский инвестор создал 80 рабочих мест в белорусской глубинке-16

Эдуард Волков, менеджер предприятия:
Большие планы, именно глубокая переработка. На сегодня хороший лес, крупный лес, его не так много. Только благодаря тому, что мы сможем строгать, пилить, сращивать древесину и впоследствии продавать по гораздо более привлекательным ценам. И гораздо более широкий рынок сбыта, это даст нам возможности говорить о новых рабочих местах, увеличении зарплаты. 

Сербский инвестор создал 80 рабочих мест в белорусской глубинке-19

На частный бизнес легла и социальная ответственность. Помощь старикам и малообеспеченным семьям. Поддержка школы и детского сада. Даже звезд белорусской эстрады приглашают в поселок.

Сербский инвестор создал 80 рабочих мест в белорусской глубинке-22

Вячеслав Богданов, председатель Богушевского сельсовета:
Надеюсь на то, что люди, имея стабильный заработок, хороший соцпакет, они будут оставаться в Богушевске, будут работать.

До конца 2019 года на предприятии планируют увеличить штат до сотни работающих. В Витебской области в 2019-м создадут свыше шести с половиной тысяч новых рабочих мест. И большинство – в промышленной сфере.

# Инвестиции в Минск # Экономика # Алексей Красновский # Вячеслав Богданов # Предраг Васкович # Фотофакт

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