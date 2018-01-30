Сенько рассказал об экспериментах белорусских таможенников, которые помогают ускорить оформление грузов

Все они помогают ускорить процессы оформления грузов. Внедрение автоматических систем будет продолжено. В 2017 году через них прошло более 90 тысяч партий товаров.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Если переводить это на работу какого-нибудь пункта пропуска, в частности, Козловичи, то пункт пропуска не работал бы два месяца. Полностью можно было бы освободить от работы должностных лиц, и это произошло за счет того, что появилось автоматическое оформление.

Этот эксперимент мы будем расширять дальше, а высвободившееся силы и средства будем направлять на более интеллектуальные решения вопросов – там, где должен человек принимать решения по оценке тех таможенных документов, которые нам поступают на рассмотрение.

Бизнес положительно оценил эти результаты работы.

В бюджет поступило на 412 миллионов долларов или на 12 процентов больше таможенных платежей, чем годом ранее. Это свидетельство и активизации работы бизнеса. Уклонений от уплаты напротив стало меньше. Также белорусские таможенники за год изъяли более тонны тяжелых наркотиков. При чем крупные партии направлялись в Россию.