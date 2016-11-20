Сельское хозяйство в Беларуси: что скрыто от глаз потребителей и как выращивают продукцию зимой

Новости Беларуси. Для бизнес-идей непаханое поле в сельском хозяйстве. Сегодня, к слову, белорусские аграрии отмечают профессиональный праздник. А на неделе сразу в трех регионах прошли праздники урожая – традиционные «Дожинки». Мы же решили посмотреть, что происходит в этой очень важной отрасли для белорусской экономики в так называемое межсезонье.

Мы удивляем искренней любовью к белорусской бульбе и даже выводим новые сорта с фиолетовым спектром. Делаем агробизнес прямо на болоте и создаем целую ягодную страну. От саженцев до витаминного урожая. Чем не безымянные рекорды белорусской агросферы?

Около пяти сотен сельхозорганизаций, 2,5 тысячи фермерских хозяйств, как минимум 10% населения занято в сельском хозяйстве. Этой сфере в Синеокой – особый почет и внимание. Известен наш агроопыт и далеко за пределами страны. Специализация понятна – мясомолочное животноводство. А еще из года в год удивляем рекордным урожаем зерновых. Но что же остается за кадром сельхозмира? И что происходит за зимним занавесом?

К примеру, здесь не засыпают, без преувеличения, круглый год.

Юрий Забара, главный научный сотрудник РУП «Институт овощеводства»:

Перед нами находится капуста белокочанная.

Им всего лишь 140 дней. У таких малышей сейчас только начало плодотворного года. Пока три-пять градусов для них самая оптимальная температура. Кстати, такая же погода сейчас радует белорусов и за окном. Совпадение? Скорее, четкий расчет селекционеров. А уже дальше – 20 градусов со знаком плюс, опыление пчелами. И мамы и папы – так между собой различают капустные сорта – попадут на поля. В июне первый урожай. Сейчас – время серьезной подготовки.

Юрий Забара, главный научный сотрудник РУП «Институт овощеводства»:

Нами создано более 10 гибридов капусты белокочанной, которые проверены в странах ЕС.

Один день год кормит? Белорусские ученые с этим согласны. Вот и сегодня уже капустная арифметика.

Юрий Забара, главный научный сотрудник РУП «Институт овощеводства»:

С этих растений можно получать 30-40 грамм семян. И получить хороший доход.

Но дохода попросту не будет без подготовки. И, кстати, в этом случае минус за окном только в плюс разработкам.

Андрей Чайковский, директор РУП «Институт овощеводства»:

Вот, например, сейчас на улице минусовая температура, лежит снег, а у нас здесь растут растения капусты.

Здесь настоящий «капустный рай». Совсем рядом с семенами гибридов настоящие взрослые кочаны. Какая технология все-таки менее трудозатратна с одной стороны и более экономична – с другой? Уже сегодня здесь ищут ответы на эти вопросы. Как говорится, готовь сани летом. А в нашем случае – интерпретируем поговорку – семена и посевной материал зимой.

Андрей Чайковский, директор РУП «Институт овощеводства»:

Конечно, лежать на печи не приходится, работы у нас хватает.

В итоге уже летом от сортов можно ждать результат. Рекордный. Зарубежные коллеги такую тщательную подготовку поддерживают. И даже помогают в исследованиях.

Андрей Чайковский, директор РУП «Институт овощеводства»:

Испытывались в селекционных станциях в Польше, Германии и показали высокую урожайность – до 1000 центнеров. Это высок биологическая урожайность.

Непривычные пушистые куры, сорта со смешным гребешком. А это уже угольная красавица со своим, своенравным характером. Это тоже продукт с пометкой «made in Belarus». Но мягкий и пушистый. А главное, успехи в сельском хозяйстве приносить может круглый год. Различные сорта кур, утки, индюки. Впрочем, таким птичьим колоритом похвастаться могут далеко не все хозяйства. Скорее, отдельные фермеры. Такая своеобразная экзотика, которая приносит урожай круглый год.

А в этом СПК своя коллекция. Летом – зерновых и садовых культур. Осенью и зимой здесь пик мясомолочного производства. Как-никак дойное стадо – 2 тысячи голов, а свиней больше 30 тысяч. Хозяйство хорошее. Славится на всю республику.

Дмитрий Туревич, главный зоотехник сельскохозяйственного производственного кооператива имени В. И. Кремко:

От такой коровки мы в день получаем до 40 литров молока.

Работы на полях на время забыты. Но тем не менее в фирменном магазине, как и прежде, аншлаг – мясо, 25 видов колбасы, а еще замороженные ягоды и овощи. Чем не подтверждение того, что работа не останавливается ни на минуту?

Станислав Винцкевич, заместитель председателя по производству сельскохозяйственного производственного кооператива имени В. И. Кремко:

Все то, что мы кушаем каждый день, за этим стоит кропотливая работа повседневная каждого работника.

А это уже парк технический. Недавние герои жатвы сегодня в заслуженном отпуске.

Сергей Швед, главный инженер РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»:

Машина современная, отвечает всем аналогам мировых производителей.

10 лет на заводе. От главного конструктора Сергей Швед дорос до главного инженера. Говорит, работа интересная. Почти художник. За зимним занавесом здесь кипит работа. Внедрение ноу-хау, модернизация. За последние несколько лет изготовили почти два десятка новых машин.

Сергей Швед, главный инженер РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»:

Даже когда конструкторы идет домой, они все равно думают о том, чтобы что-то сделать лучше. Все эти машины уникальны.

Экспериментальный завод, что называется, круглогодичный. В итоге летом на полях и землях Синеокой 85% техники – разработки белорусских ученых.

Дмитрий Комлач, заместитель генерального директора по внедрению и испытаниям РУП «Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»:

Данная машина предназначена для уборки ягодных культур.

Черная рябина, малина, смородина. Это уникальный ягодоуборочный комбайн. Первый в Беларуси. С наших плантаций собрать может любые ягодные сорта. При этом не повреждая кусты. Это летние кадры белорусского уникума в работе.

Но отдых для техники – не повод расслабляться разработчикам, – рассказывает Дмитрий Иванович. С техникой он без преувеличения на «ты». Еще отец работал механизатором, сам же на заводе 17 лет. Рассказывает: география поставок широкая. Все страны от «А» до «Я». За 8 месяцев на экспорте завод заработал почти 5 млн долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Комлач, заместитель генерального директора по внедрению и испытаниям РУП «Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»:

Наше дочернее предприятие в основном 97% поставило в этом году сельхозмашин и оборудования на экспорт.