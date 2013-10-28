Сельские бизнесмены: на чем можно заработать в деревне?

Новости Беларуси. Свой бизнес… в деревне. Не секрет, что государство всячески стимулирует развитие предпринимательства на селе, предоставляя значительные льготы.

Малый бизнес для деревни – это еще и хороший шанс для возрождения населенных пунктов с небольшим населением. Однако перед любым предпринимателем встает вопрос: на чем здесь можно заработать? Возить продуты или сдавать корову напрокат?

Как оказалось, идеи для сельского бизнеса лежат прямо на поверхности. При этом открыть свое дело в деревне даже легче, чем в городе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какие там бизнес-инкубаторы и стартапы?! У предприимчивых сельчан свои экономические стратегии: делают деньги они по своим понятиям.

Пока Игорь Леонидович просчитывает капусту (сколько еще довезти товара), с утра на его сельхозточке идет бойкая торговля. Постоянная клиентура в лице пенсионерки рассказывает о своих покупательских пристрастиях.

Покупательница:

Сколько живем, столько знаем его. Нормально, все хорошо, торгует. Дешевле, чем в магазинах.

Учитель белорусского языка уже несколько лет как переквалифицировался в бизнесмена. Зарабатывает житель Столбцов на экологически чистом продукте с собственных грядок. Размышления о магнетизме земли прочь, хотя все-таки тянет белоруса «покопаться» в черноземе, мы же покопаемся в «доходной» статье агропредпринимателя.

Это уже его восьмой сезон. Игорь Леонидович возделывает овощные плантации в небольшой деревне возле райцентра. Здесь растет все, что только может давать плоды в белорусских широтах.

Игорь Григорович, фермер:

Личное подсобное хозяйство всеми льготами пользуется. Просто, легко работать. И вопросов никаких нет. Полностью освобождены от налогов. Облегчает работу то, что не надо с документацией возиться. Я имею право иметь в аренде до 4 гектаров земли.

Босс-аграрий в кожаном кресле с белым воротничком не восседает: сам и лопатой махает, и трактором управляет.

Игорь Григорович:

Чуть-чуть грабельками поправил – и такая ровненькая грядочка получится, красивая. И за каждым корешком я всегда нагибаюсь и выбрасываю его.

В его штате временно вольнонаемные жители деревни, которые в сезон хотят подзаработать. Из регулярных сотрудников – жена и сын.

Чтобы быть в «жирном» финансовом плюсе, работает бизнесмен практически круглый год. С февраля начинает накрывать теплицу и подогревать землю. Кстати, здесь сооружена самодельная система климат-контроля. А вот в марте, когда рассада начинает всходить, контролировать приходится все самому. Вдруг приморозит? Тогда фермер в теплице ночует.

Игорь Григорович:

С плодоовощным заводом договор был на выращивание кабачка, икру кабачковую на Россию. И директор говорил, что они на кастинге там заняли первое место в Москве.

О суммах, которые снимает с огорода, откровенно говоря, предприниматель распространяется не охотно. Признается: тратить деньги некогда, вкладывает в основном в технологии и мечтает о второй теплице.

Игорь Григорович:

Если больше урожай, значит ниже цена. И бывает так, что не выгодно убирать урожай.

А вот капуста – еще та «денежная» примета – в этом году уродила. Срубил 80 тонн! Да и конкуренции в районе не ощущается. Значит, цену можно немножко поднять. Да и не в цене дело, говорит Игорь Леонидович, главное, чтобы все его постоянные клиенты «заквасили», а в детские сады и школы Столбцов он и вовсе бесплатно ее завозит. Вот такой капустный меценат!

Татьяна Петренко, начальник управления налогообложения индивидуальных предпринимателей Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Имеют право в течение 7 лет с момента их государственной регистрации не исчислять и не уплачивать подоходный налог. Также они имеют право на освобождение от уплаты иных налогов. Для такой большой категории индивидуальных предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога, тоже предусмотрены льготы по единому налогу.

Работать на себя в сельской местности становится легче. Частную инициативу поощряет, а главное, поддерживает государство. Налоговые скидки и льготы как подспорье для начинающих бизнесменов. Только за прошлый год такими бонусами в Беларуси воспользовалось больше 400 предпринимателей.

Юрий Карпович, начальник отела экономики Клецкого райисполкома:

Оборудование там по уборке лука, по обработке, то есть технологическое оборудование – без растаможки. То есть это намного выгоднее, они экономят, конечно, там порядка на 20-30%, может быть, и больше.

«Куй деньги не отходя от кассы» – такой слоган за основу своего дела взял Николай Якубенко. И вместе с сыном открыл небольшую кузницу. Мастерская на современный лад пока без главного кузнечного атрибута – горна.

Николай Якубенко, директор кузницы:

У нас пока такого горна, так сказать, нет. Просто пользуемся современной более техникой, нагреваем при помощи газа. Горн, станки все-таки планируем сделать сами.

Железный бизнес пока только раскочегаривается. В аренду на льготных условиях взяли небольшую старую казарму. Дело, конечно, прибыльное, но требует не малых капиталовложений.

Николай Якубенко:

По рентабельности процентов, может… Смотря что. 20%, что-то может и 10.

Пара-тройка станков, некоторые сделаны собственноручно, и эксклюзивные шедевры металлического искусства. Ворота, лавки, мангалы. Экс-электросварщик Игорь – гуру производства. Из-за нехватки оборудования некоторые декоративные детали приходиться закупать, и уже только потом собирать в единый железный ансамбль. Впрочем, в перспективе, если дела пойдут в гору, от таких закупок можно будет отказаться.

Некогда деревня Синявка считалась портовой: находится она на перекрестке двух крупных магистралей. Поток машин здесь регулярный. Теперь у местных автолюбителей, да на случай ЧП и проезжих, шиномонтаж под боком. Раньше чуть что приходилось ехать за 20 километров в райцентр. Теперь уже полгода, как переобувают и латают резину здесь.

Предпринимательская жилка у хозяина шиномонтажа была всегда: до этого было оформлено ИП на производство бетонного забора, теперь вот решил попробовать колесный бизнес. И уже сейчас считает: не прогадал. В день к зданию старого поста ГАИ приезжает до 10 машин.

Илья Силаев, владелец шиномонтажа в д. Синявка:

Самому приходилось ездить где-то что-то ремонтировать колеса: то в Клецк приходится, то в Ляховичи.

Ежемесячно бизнесмен в госказну за все отчисляет около миллиона. Не за горами и расширение. На втором этаже здания готовится к открытию магазин автозапчастей.

Хит итальянской гастрономии вкусить теперь можно и в здешней пиццерии.

Инна Пинчук, повар-пиццерист:

Тесто мы делаем сами, пока мы его вручную месим, но вот будем покупать тестомес, машину. Ну, а пока вручную. 5-7 минут – и пицца готова.

Местный предприниматель проанализировал рынок и несколько месяцев назад открыл здесь пиццерию. Для деревни такая форма общепита новая.

Снимает с повестки еще и проблему придорожного сервиса. Впрочем, если для пенсионеров это так себе событие, для местной молодежи очередной повод.

Каждая лепешек с начинкой проходит через итальянскую печь – специально закупленное оборудование. Инна Казимировна раньше работала завхозом в школе, теперь в смену готовит по сто пицц.

Инна Пинчук:

Три месяца назад пришла сюда, здесь открывали пиццерию. Ну, я мечтала со школы, с 8 класса учиться на повара. Ну, сейчас мечта сбылась.

Юрий Карпович:

Здание полностью загружено, сельский совет получает арендную плату, агрогородок имеет значимые, и социально в том числе, я считаю, объекты. Бюджет получает налоги, рабочие места тоже в сельской местности есть, создаются.

А эти бизнесмены согласились на переговоры и назначили встречу в камышах.

Василий Михайлович уже 16 лет берет в аренду озеро и разводит там рыбу для продажи. Полгода в этом фургоне круглосуточно посменно компаньоны-рыболовы караулят браконьеров. Треть улова в этом году любители халявы уже незаконно заполучили. А вообще ежедневно работают до полуночи, чтобы покупатель с утра на базаре мог взять свежего карпа от Михалыча. В этом году уже 6 тонн распродали. По прикидкам в водоеме еще плескается столько же продукта.

Василий Аникей, предприниматель:

Вот как эту выберем большую, заполняем водой и завозим опять эту маленькую. Это не так-то выгодно, но это наше любимое дело.

Но по нашим подсчетам, черный труд вполне окупается.

Василий Аникей:

Ну, как мы можем сказать, сколько чистой прибыли? Мы это и не может сказать как-то. Ну, есть, конечно, прибыль, но небольшая. У нас зарыбление, допустим, в этом году произошло где-то на 30 млн.

Кило на ярмарке живой рыбы стоит 25 тысяч. Больше 10 тонн вылавливается ежегодно. 7 млн стоит аренда озера. Но в чужой карман, конечно, не прилично.

Рыба плещется, солнце на закате... Бизнесмены-рыболовы входят в раж. Мы спешим откланяется, дабы не мешать «денежному» улову.

Но так или иначе в сельской местности без труда не выловишь и рыбки из пруда. Да, впрочем, какая разница, из города или из деревни человек? Тот, кто хочет работать и зарабатывать, может себе это позволить. Тем более государство таких предприимчивых граждан поддерживает. Ведь если задуматься, частник, увеличивая нули на своем банковском счету, решает и важные социальные задачи.