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Грета Тунберг заявила, что Израиль незаконно похитил ее

10 июня 2025 13:47
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Грета Тунберг заявила, что Израиль незаконно похитил ее-0

Грета Тунберг утверждает, что Израиль незаконно арестовал ее и ее соратников в международных водах на пути в сектор Газа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам израильских властей, активисты, включая Тунберг, были отправлены в израильский аэропорт Бен-Гурион и депортированы.

Тунберг утверждает, что их миссия была гуманитарной и не противоречила законам. Израильские Вооруженные силы перехватили судно «Мадлен», отправив его к своим берегам, и власти страны восприняли эту акцию как попытку усилить антиизраильские настроения.

Фото: pixabay

# Международная политика

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