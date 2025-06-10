Грета Тунберг заявила, что Израиль незаконно похитил ее

Грета Тунберг утверждает, что Израиль незаконно арестовал ее и ее соратников в международных водах на пути в сектор Газа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам израильских властей, активисты, включая Тунберг, были отправлены в израильский аэропорт Бен-Гурион и депортированы.

Тунберг утверждает, что их миссия была гуманитарной и не противоречила законам. Израильские Вооруженные силы перехватили судно «Мадлен», отправив его к своим берегам, и власти страны восприняли эту акцию как попытку усилить антиизраильские настроения.