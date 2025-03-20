Селиверстов: бюджет Беларуси в 2024 году исполнен сбалансированно

Благодаря эффективной работе экономики в 2024 году бюджет исполнен сбалансированно, в соответствии с планом. Об этом журналистам заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов перед началом коллегии профильного ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заседании подводили итоги 2024-го и определяли цели на 2025 год.

Первые два месяца 2025-го удалось завершить без дефицита бюджета – планирование платежей проводят равномерно. Приоритетом первой половины года станет АПК. Впереди – посевная. Многие хозяйства уже приступили к полевым работам. Так что финансы будут направлены в первую очередь на нужды сельского хозяйства – удобрения и топливо. Помимо текущих задач, на заседании рассматривали возможность планирования трехлетнего бюджета.

Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси:

Есть вопросы, связанные, что говорил премьер-министр, с трехлетним бюджетом. Понятно, что бюджет – это один из элементов всей работы по планированию. Прогнозы – это, грубо говоря, и параметры денежно-кредитной политики. Но я бы исходил из того, что у нас есть не только внешние обязательства, которые на уровне государства в целом взяты, но есть и масса обязательств в регионах. И нам надо в первую очередь даже не на трехлетний, а на пятилетний период сделать стратегию управления этими обязательствами.

Напомним, в республиканский бюджет на 2025 год заложен дефицит на уровне около 4,5 миллиарда рублей – то есть примерно 1,6 % ВВП. Его профинансируют за счет привлечения финансов внутреннего и внешнего рынка.