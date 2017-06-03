«Сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси»: какие задачи поставил Президент перед нефтяниками

Важнейшим событием недели стало совещание у Президента о нефтепереработке. Это то самое черное золото Беларуси. Золото не должно потускнеть, флагман экономики непозволительно превратить в убыточную отрасль – эта мысль, пожалуй, была ключевой. И дело не только в экономических результатах, переработка нефти – один из факторов независимости страны. Как ни пафосно звучит, но это правда… Евгений Пустовой продолжит тему.

Нефть делает красивее даже женщин. Компоненты черного золота – в составе дорогостоящей косметики. В Беларуси тоже не жалеют денег в омоложении технологий нефтепереработки. За последние шесть лет вложили почти 3,5 миллиарда долларов. Но вместо предполагаемых дивидендов – просьбы о госдотациях, а планомерного развития – топтание на месте.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стать в старую колею и катить по накатанной (а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день) не получится. Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Не дай бог, вы начнете здесь препираться, пойдете отсюда без портфелей.

В советское время Россия подсела на углеводородную иглу, а экономику Беларуси, как говорится, паровозом поставили на рельсы нефтяной переработки. А теперь важная экономическая отрасль страны – прежде всего гарант политической стабильности.

Александр Лукашенко:

Этот вопрос сродни независимости нашего государства. Мы должны сделать все, чтобы обеспечить энергетическую независимость и безопасность Беларуси. Это стратегическая отрасль страны, доля которой в промышленности составляет более 13%, а экспорте – 17%, тем не менее ее вклад в белорусскую экономику, к сожалению, снижается. Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль, которую необходимо модернизировать.

В Европе интерес к традиционному топливу постепенно угасает. В Азии переработки нефти растет настолько стремительно, что удобнее считать по суткам. Почти по шесть миллионов баррелей в день. А по углеводородным опорам российской экономики постоянно бьют международными санкциями, а рикошетом достается и белорусской «нефтянке».

Уменьшилась маржа белорусских предприятий и после налоговых пируэтов Кремля на договоренностях единого экономического пространства.

Георгий Гриц, заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Будет падение нефти. Мы видели санкционные войны. В конце концов, у нас есть самостоятельная проблема – это наши взаимоотношения с Российской Федерацией как одним поставщиком сырьевой нефти.

В итоге нефтяное сальдо в минусе, добавленная стоимость в ВВП всего-то полпроцента, а вклад двух градообразующих НПЗ сравним с одной компанией «Белтелеком». Работать по старинке нельзя, мировую конъюнктуру не изменить, но есть проверенный белорусский вариант – ужаться и сделать все возможное. После кадровой рокировки на «Нафтане» и Мозырском НПЗ Президент ждет скорейшей реакции на новые условия мировой конкуренции.

Александр Лукашенко:

Цены упали на нефть в 2,5 раза, а то и больше. Однако негативную роль сыграли и просчеты по определению стратегии развития отрасли. Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

Принципиальное требование Президента: два года на то, чтобы завершить обновление и повысить глубину переработки. От 75% до 92%. В Мозыре такой комплекс уже строят. Мощность нового даже не производства, а, можно сказать, завода – 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Предполагаемый срок окупаемости проекта – пять лет.

Виталий Павлов, генеральный директор ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»:

Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков предназначен для увеличения глубины переработки до 90% и увеличения выхода светлых нефтепродуктов до уровня 65-66%.

Светлые нефтепродукты – это светлые перспективы для переработки черного золота. И при самых неблагоприятных ценах на нефть мы останется среди основных игроков. Поэтому государство подставит плечо отрасли. «Нафтану» и Мозырскому НПЗ на двоих необходимо 1 миллиард 200 миллионов инвестиций. Помимо банковской сферы, кредит КНР. Александр Лукашенко лоббировал этот вопрос на недавней встрече со своим китайским коллегой. Но подход должен быть таким. Копейка – рубль, а капля – баррель бережет.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Хозяйское использование и денежных средств, и экономия, мероприятия по снижению себестоимости, все то, что мы можем собственными силами выжать, ужаться, сэкономить – вот это задача номер один.

Говорим «модернизация» – подразумеваем «диверсификация». В рационе нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси с советских времен черное золото из российских недр. И по объемам, и по цене с основными партнерами договорились на ближайшие восемь лет. Но, как говорится, на Россию надейся, а с другими странами переговоры веди. После переоснащения можно будет перерабатывать нефть любого качества. Значит, из разных стран. А рентабельность самого продукта будет выгодна, вне зависимости от квот и настроения российской стороны.

Георгий Гриц:

Поставкам России, если говорим о доходности, альтернативы нет. Но есть такой фактор, как безопасность. Хотя бы на уровне 20% у нас должен быть альтернативный поставщик нефтепродуктов.

Битум и мазут из нефти – это вчера, бензин, моторные масла – сегодня. Но надо думать о завтрашнем дне. Так называемых продуктах малотоннажной химии. Вложил доллар – заработал сто. Слово – науке. Чиновники свой запрос сформировали.

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Предприятия занимаются разработкой инвестиционных проектов, которые позволят диверсифицировать получаемые потоки из традиционных дизеля, бензина в направление нефтехимии.

В Беларуси в шапку не спят. В городской поселок Свислочь, что под Минском, образно говоря, стекаются все отходы с «Нафтана». Из гачи делают различные масла и парафины.

Василий Ковальчук, заместитель директора по перспективному развитию и инвестициям Завода горного воска:

Вот, что было раньше, – воск технический. Это не конечный продукт. Сейчас выпускаем воск высокоочищенный.

Гачь в Европе скупали за бесценок. Освоив производство технического парафина, стали экономить по 400 евро на тонне, запустив производство чистого парафина – еще по 200 условных единиц. И модернизация здесь поставлена на конвейер – даже отдельный замдиректора по перспективному развитию есть.

Василий Ковальчук:

Мы рассматриваем переработку гачи производства ОАО «Нафтан», может быть, даже российских, но уже тяжелых гачей, которые пока мы не перерабатываем.

К модернизации отрасли подошли стратегически, поэтому курировать доверено опытному управленцу и ученому Александру Косинцу. А обновленные предприятия лично будет проверять глава государства. Будильник перед завершением эры темных продуктов нефтепереработки заведен. Теперь белорусских нефтехимикам главное – не проспать время.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь