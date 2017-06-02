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Сезонный рынок: килограмм белорусской клубники – за 7 рублей

02 июня 2017 16:38
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СЕЗОННЫЙ РЫНОК

Новости Беларуси. Белорусская клубника подешевела – теперь килограмм местной отдают за 7 рублей. Подешевели почти на 50% огурцы – средняя цена на рынке сейчас всего 63 копейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупатель голосует рублем также за наши помидоры и редис – они значительно дешевле импортных. А вот самая невероятная разбежка цен – черешни: от 3 до 20 рублей. В зависимости от страны происхождения. Белорусский урожай косточковых ожидается ближе к середине июня.

# Экономика # Белорусские фрукты

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