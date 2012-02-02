Прямой эфир

Объем двусторонней торговли Беларуси и России в 2011 году – рекордный за всю историю отношений

02 февраля 2012 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Об этом сообщили в МИД нашей страны. Этот показатель (более 38,5 миллиардов долларов) превысил уровень докризисного 2008-го на 4,5 миллиарда.

На долю России сейчас приходится 45% от общего объема товарооборота нашей страны. Беларусь также увеличила объемы экспорта нефтепродуктов на российский и европейские рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Благоприятные условия поставок углеводородного сырья в рамках Единого экономического пространства позволили нам нарастить импорт нефти, загрузить мощности нефтеперерабатывающих заводов и за счет этого увеличить объемы экспорта нефтепродуктов на российский и европейские рынки.

# Экономика # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
02 февраля 2012 09:59

Германия просит Китай спасти Европу от долгов

01 февраля 2012 13:41

Сергей Румас: Временные трудности позади, ситуация на потребительском рынке стабильная

01 февраля 2012 10:40

Объем взаимной торговли между Беларусью, Россией и Казахстаном возрос на 40%