Объем двусторонней торговли Беларуси и России в 2011 году – рекордный за всю историю отношений

Об этом сообщили в МИД нашей страны. Этот показатель (более 38,5 миллиардов долларов) превысил уровень докризисного 2008-го на 4,5 миллиарда.



На долю России сейчас приходится 45% от общего объема товарооборота нашей страны. Беларусь также увеличила объемы экспорта нефтепродуктов на российский и европейские рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Благоприятные условия поставок углеводородного сырья в рамках Единого экономического пространства позволили нам нарастить импорт нефти, загрузить мощности нефтеперерабатывающих заводов и за счет этого увеличить объемы экспорта нефтепродуктов на российский и европейские рынки.