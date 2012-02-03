Крупные производственные холдинги будут созданы на базе ряда минских предприятий

Кроме того, в Минске в 2012-м количество резидентов инкубаторов малого бизнеса увеличится в 3 раза. Благодаря частному бизнесу будут задействованы неэффективно используемые площади, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Калиновский, заместитель председателя комитета экономики, начальник управления предпринимательства Мингорисполкома:

Частный бизнес, придя на эти предприятия, может совместно работать у кооперации, этим самым загружая государственное предприятие. Соответственно, уменьшается налоговая нагрузка, коммунальные платежи, уменьшаются те же накладные расходы на основную продукцию основного государственного предприятия. Она становится более конкурентоспособной.