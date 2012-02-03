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Крупные производственные холдинги будут созданы на базе ряда минских предприятий

03 февраля 2012 06:27
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Кроме того, в Минске в 2012-м количество резидентов инкубаторов малого бизнеса увеличится в 3 раза. Благодаря частному бизнесу будут задействованы неэффективно используемые площади, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Калиновский, заместитель председателя комитета экономики, начальник управления предпринимательства Мингорисполкома:
Частный бизнес, придя на эти предприятия, может совместно работать у кооперации, этим самым загружая государственное предприятие. Соответственно, уменьшается налоговая нагрузка, коммунальные платежи, уменьшаются те же накладные расходы на основную продукцию основного государственного предприятия. Она становится более конкурентоспособной.

# Экономика

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