Владимир Улахович: в 2020 году Минская область была единственным регионом, который обеспечил положительное торговое сальдо

Новости Беларуси. 4 предприятия Минской области стали победителями республиканского конкурса «Лучший экспортер 2020 года». Церемония награждения прошла в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жюри оценивало объем и темпы роста экспорта, внешнеторговое сальдо и освоение новых рынков. Победителей определили в 22 номинациях. Всего отмечены 9 предприятий центрального региона. Среди лауреатов – Слуцкий сыродельный и сахарорафинадный комбинаты, агрокомбинат «Дзержинский» и логойское предприятие по производству лекарственных препаратов. Сегодня Минская область экспортирует продукцию в 180 стран мира. Ежегодный товарооборот составляет более 32 миллиардов белорусских рублей.

Андрей Потапович, директор предприятия по производству лекарственных препаратов:

Наша продукция поставляется в 16 стран, каждый год где-то по одной-две страны новые находим. В основном рынок сбыта – это страны СНГ: Российская Федерация, Казахстан, Молдова. Доля экспорта по итогам 2020 года у нас составила в общем объеме производства 37 %. В 2021 году по итогам 10 месяцев доля экспорта составляет более 40 %.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы более 70 % всей продукции реализуем на экспорт. Основные наши товарные позиции – продукты питания, мясомолочная продукция, машиностроение. Для развития внешнеторговых взаимоотношений мы сейчас активно работаем со странами так называемой дальней дуги. У нас в перспективе запланированы ряд мероприятий и встреч с диппредставителями Африканского континента. Мы активно сотрудничаем с Китайской Народной Республикой.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В Минской области работают такие флагманы нашего экспорта, как калийные предприятия, «БелАЗ», «Белджи», которые в этом году показывают очень высокие показатели. «Штадлер», наши предприятия пищевой промышленности. В прошлом году по итогам года это было в стоимостном объеме 7 миллиардов 100 миллионов долларов США – объем поставок. Уже тогда это был единственный регион страны, который смог обеспечить положительное торговое сальдо – миллиард 300 миллионов. Уже мы видим по 9 месяцам – больше 2 миллиардов положительное сальдо. Естественно, оно будет и по итогам года.