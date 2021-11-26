В Беларуси растёт количество юрлиц. Что это значит для экономики?

Новости Беларуси. В Беларуси за 9 месяцев количество юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросло до 375 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И как результат, увеличились их платежи в бюджет: по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 1,2 раза.

Если говорить о поставках товаров за рубеж малыми и средними предприятиями, то за январь-сентябрь они увеличились почти в 1,5 раза. Их удельный вес в общем объеме экспорта – 42 %. В топ-10 основных наших торговых партнеров из числа стран СНГ вошли Россия и Казахстан.