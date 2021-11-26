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В Беларуси растёт количество юрлиц. Что это значит для экономики?

26 ноября 2021 15:30
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Новости Беларуси. В Беларуси за 9 месяцев количество юрлиц и индивидуальных предпринимателей выросло до 375 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И как результат, увеличились их платежи в бюджет: по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 1,2 раза.  

В Беларуси растёт количество юрлиц. Что это значит для экономики?-1

Если говорить о поставках товаров за рубеж малыми и средними предприятиями, то за январь-сентябрь они увеличились почти в 1,5 раза. Их удельный вес в общем объеме экспорта – 42 %. В топ-10 основных наших торговых партнеров из числа стран СНГ вошли Россия и Казахстан.  

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# Экспорт # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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