Народный артист Эммануил Виторган: Я не хочу уходить в нищете, не хочу!

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Народный артист России Эммануил Виторган.

Вы приехали на «Листопад-2012». Погода сегодня как и заказывали - обязательно дождь. У нас такая традиция. Мы подметили, что так было и на открытие «Листопада», и на открытие «Славянского базара».

Эммануил Виторган:

Я думаю, что тот, кто посылает нам такую погоду, хочет очищения. Чтобы все было чисто, чтобы смыло все гадости, особенно в отношениях между людьми. Думаю, такая погода должна этому соответствовать.

Вы ожидаете какого-то очищения от кинофестиваля «Листопад-2012»? Я имею в виду фильмы, которые вы здесь посмотрите.

Эммануил Виторган:

Сегодня можно вообще нигде не работать, а ездить только по фестивалям. Круглый год без перерывов. Фестивалей масса. У вас он один единственный и он очень добрый, домашний. Это всегда очень приятно. Этим вообще отличается белорусский народ. Вот этой добротой, несмотря на ту жизнь, которую народ прожил. Я имею в виду войну, колоссальнейшие потери.

Подловлю вас на слове. Вы как-то в Витебске на «Славянском базаре» сказали, что именно «Славянский базар» для вас домашний фестиваль. Так все-таки Витебск или Минск?

Эммануил Виторган:

Вы знаете, я думаю, что дело не в городе, а в земле, в белорусской земле, пропитанной потом, кровью и желанием людей жить нормально. Я знаю, что жители Беларуси очень дисциплинированы. Это мы грянем сюда - идем на красный свет. Когда мы бывали здесь на гастролях, сколько штрафов заплатили!

Неужели вам не прощает белорусское ГАИ?

Эммануил Виторган:

По-разному бывает. Во всяком случае платил.

На «Листопаде» вы будете находиться в одном зале с Кареном Шахназаровым. У меня возникла идея: почему бы не перенести постоянно действующий филиал «Мосфильма» в Минск, потому что все натурные съемки - Москва 50-60-х годов - сплошь снимаются в Минске.

Эммануил Виторган:

У вас дешевле снимать, чем в любом другом месте в России. Поэтому такое количество фильмов и сериалов снимается у вас. Вообще, для меня «Беларусьфильм» - это такой дом. К огромному сожалению, я уже года три не был на «Беларусьфильме». Но память о людях, о режиссуре, о своих партнерах - это навсегда.

Сегодня кино, наверное, не столько искусство, сколько бизнес. Вы с этим согласны?

Эммануил Виторган:

Да, к огромному сожалению, это так. Мы видим результат - нет души в огромном количестве фильмов.

В ваших профессиональных буднях бизнес тоже присутствует или вы четко разграничиваете? Я знаю, у вас есть «КУЛЬТурный Центр Эммануила Виторгана» и даже химчистка. Как же так? Это потому что сегодня на искусстве не заработаешь?

Эммануил Виторган:

Кроме того, что я хозяин, я к химчистке никакого отношения не имею. Просто я не хочу уходить из жизни в нищете. Вы знаете, мы до сих пор сбрасываемся на гроб Народным артистам СССР, людям, которых буквально носили на руках восторженные зрители. Я не хочу уходить в нищете, не хочу! Мне очень помогает моя супруга. Она - главный человек в нашей семье. Она возглавляет все - и культурный центра, и химчистку. Она действительно бизнесвумен. Она умеет замечательно общаться с любым человеком, с любым количеством людей. Она молодец. Она меня максимально оградила ото всяких дел, кроме творчества.

Я знаю, потому что об это интервью договаривался именно с вашей женой! В одном из интервью вы сказали, что каждое утро начинаете с чечетки. Это правда?

Эммануил Виторган:

Сегодня уже не каждое утро, но все таки...

Говорят, вы истинный «бульбаш». В вашем звездном райдере есть жаренная картошка?

Эммануил Виторган, Народный артист России:

Есть. Я не очень притязателен к еде, потому что я дитя войны. Поэтому для меня картошка - всегда главенствующее блюдо на столе. И в райдере она обязательно указана. И ничего, кроме картошки.

Ваша жена Ирина родом из Могилева. Она готовит драники? Может быть, вас научила?

Эммануил Виторган:

И драники она делает, и все что угодно. Главное, безусловно, драники, так как это тоже картошка. Все дело, вся жизнь в картошке! Поэтому я так хорошо выгляжу.

Драники - калорийная пища. Я в курсе, что вы знаете секрет, овладеть которым мечтают все женщины, - как сбросить лишние килограммы? Я читал, что вы за спектакль теряете 3 кг...

Эммануил Виторган:

По-разному бывает. Смотря какой спектакль, каково его содержание. Во всяком случае есть неимоверная ответственность перед залом. Какой бы ты спектакль по счету одно и то же не играл, все равно волнение бесконечно.

Вы говорите, что все зависит от содержания. А где проще похудеть - на комедии или на драме?

Эммануил Виторган:

Я думаю, что на трагедии. Там затрат внутренней энергии значительно больше. Там пожираешь все.