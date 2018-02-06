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Самое значительное падение биткоина за последние 5 лет: в чем причина?

06 февраля 2018 15:47
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Новости Беларуси. Худшая за 5 лет неделя для биткоина. Его курс опустился ниже 7000 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты связывают падение курса криптовалюты с решением крупнейших мировых банков запретить покупку биткоина с помощью кредитных карт. За весь 2017 год криптовалюта подорожала на 1300 %, и в декабре биткоин стоил порядка 20 тысяч долларов. Однако к настоящему моменту он потерял уже более половины этой стоимости.

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# Экономика # It-технологии

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