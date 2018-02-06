Самое значительное падение биткоина за последние 5 лет: в чем причина?

Новости Беларуси. Худшая за 5 лет неделя для биткоина. Его курс опустился ниже 7000 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты связывают падение курса криптовалюты с решением крупнейших мировых банков запретить покупку биткоина с помощью кредитных карт. За весь 2017 год криптовалюта подорожала на 1300 %, и в декабре биткоин стоил порядка 20 тысяч долларов. Однако к настоящему моменту он потерял уже более половины этой стоимости.