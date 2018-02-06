Индекс Dow Jones обвалился на 1175 пунктов: потери за день составили 114 миллиардов долларов

Новости Беларуси. Богатейшие люди мира за день потеряли 114 миллиардов долларов. Впервые со времени экономического кризиса фондовые рынки в США рухнули на максимальное значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Индекс Dow Jones обвалился на 1175 пунктов. Эксперты объясняют это тем, что у игроков на рынке усилились инфляционные ожидания из-за значительного роста доходности государственных облигаций. За рухнувшими фондовыми индексами в США последовал обвал на фондовом рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вслед за индексами падает цена на нефть: на утренних торгах -1 %. Во многом это связано с тем, что сильнее всех из-за падения фондовых рынков пострадали энергетические компании.