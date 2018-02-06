Какие автомобили Минтранспорта предлагает освободить от оплаты за проезд по платным дорогам?

Новости Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций предлагает освободить от оплаты за проезд по платным дорогам автомобили, которые еще не зарегистрированы в одной из стран ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По инициативе ведомства от уплаты стоит освободить автомобили, которые были приобретены белорусскими компаниями в одном из государств Евразийского экономического союза и еще не зарегистрированы. У предпринимателей будет 10 дней на оформление, и за это время плата за проезд взиматься не будет. Также от платы освобождаются буксируемые этими автомобилями прицепы.