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Какие автомобили Минтранспорта предлагает освободить от оплаты за проезд по платным дорогам?

06 февраля 2018 15:45
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Новости Беларуси. Министерство транспорта и коммуникаций предлагает освободить от оплаты за проезд по платным дорогам автомобили, которые еще не зарегистрированы в одной из стран ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По инициативе ведомства от уплаты стоит освободить автомобили, которые были приобретены белорусскими компаниями в одном из государств Евразийского экономического союза и еще не зарегистрированы. У предпринимателей будет 10 дней на оформление, и за это время плата за проезд взиматься не будет. Также от платы освобождаются буксируемые этими автомобилями прицепы.

Больше новостей экономики за 6 февраля здесь.

# Экономика # Автодороги Беларуси

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