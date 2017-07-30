С утра до вечера ты в магазине и уборщик, и директор: легко ли на селе вести бизнес и что для этого нужно

Новости Беларуси. На неделе тема малого бизнеса вне больших городов прозвучала как один из факторов оживления предпринимательской активности на селе. Стали известны интересные подробности подготовленного в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли проекта указа. Он предусматривает хорошие преференции для тех, кто планирует развивать свое дело в малых населенных пунктах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Быть предпринимателем на селе, а не в большом городе, может оказаться одним из преимуществ. Не только в налогообложении, но и возможности купить нужную инфраструктуру. За 1 рубль, например. Готовящийся документ – результат анализа ситуации в торговле и бытовых услугах на местах. Она непростая. Низкая доходность, кадровый голод, утечка молодых специалистов. Каждый третий на селе – пенсионер. Государство жителей деревень наедине с проблемами не бросит. Стимулирование предпринимательства в малых городах станет одним из факторов обновления сельской экономики. Деревушка Вишневка, Минский район. Спокойный и размеренный пейзаж здесь лучше всего описывает жизнь сельчан. Похожая картинка и в соседнем Лусково. Кажется, что бизнесу тут не место. Однако Юрий Лукашевич решил попробовать покорить этот нелегкий, но очень большой сегмент рынка, ведь почти четверть в стране – это сельское население.

Юрий Лукашевич, владелец магазина:

Насколько тяжело вести бизнес сейчас в небольших населенных пунктах? Вести можно, но надо здесь жить, как говорится. С утра до вечера ты в магазине. Тогда какой-то эффект будет. Как только ты перестаешь работать, все. Мы здесь и уборщики, и директоры, и сантехники, и электрики. Этот магазин работает круглый год, хотя львиную долю выручки приносят именно летние месяцы – до 300 клиентов в день. И чтобы его открыть, владельцу, который здесь работает на пару с супругой, понадобилось полгода и целый вагон документов. Проверок действительно стало меньше. Но вот бюрократическая проволока – титан, которого зачастую невозможно ни победить, ни обойти. Юрий Лукашевич, владелец магазина:

Сделали эскизный проект расширения магазина. Немного пристроить. Нам не хватало, по-моему, 1,2 сотки. Выделили красным план, два раза писали письма. Посчитали нецелесообразным выделение земли. Это бурьян, который никому, в принципе, не нужен. Это земли СПК Вишневки. Им тоже не надо.

Приходится сталкиваться, скажем так, с особенностями сельской жизни. Юрий Лукашевич, владелец магазина:

Пришла женщина, украла цветок. Камера есть. Сначала пришла, рассчиталась карточкой, оставила, можно сказать, все свои паспортные данные. Я написал заявление в милицию участковому.

И хотя сельская местность ежегодно теряет в населении, это реально перспективное направление для бизнеса – много где магазинов просто нет, а значит не будет и конкуренции. И частникам дадут воздух и возможность создавать бизнес, заручившись налоговой льготой, – одна базовая в год.

Ирина Наркевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Мы подготовили проект указа, который касается как раз вот этих малых городов, села. Мы хотим, чтобы эта активность на селе была. Чтобы помимо потребкооперации развивался какой-то бизнес, чтобы потребитель имел возможность. Наша тема – это создание условий, снижение этого градуса, чтобы туда пошел в том числе частник, чтобы это развивалось. Село оставить нам нельзя – это наши люди, и мы это должны сделать. От запретов до послаблений всего один шаг. Если, скажем, находишься в Логойском районе, то налоговые льготы и другие радости либерализации ведения бизнеса на селе к твоим услугам. А через пару метров – Минский район, который работает и продолжит работать по городским стандартам. Получается, что все послабления будут действовать по всей стране кроме районов, примыкающих к областным центрам и столице. Зато есть антимонопольный ценз, позволяющий уберечься от торговых гигантов – их доля не может превышать 20%. А извечная конкуренция между частным и госмагазином элегантно решилась в поселке Сопоцкин. Там на тысячу жителей – три продуктовых. Счастливы все.