Отсутствие ограничений на ввоз топлива стало причиной возникновения очередей на белорусско-литовской границе
Новости Беларуси. В Государственном таможенном комитете Беларуси сегодня назвали основные причины возникновения очередей из грузовиков на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заторы связаны со следованием большинства водителей именно через белорусско-литовскую границу.
Такой выбор они делают из-за отсутствия ограничений ввоза топлива.
Сергей Фёдоров, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Литовское направление сегодня является одним из самых популярных среди перевозчиков, так и физических лиц. На въезд в Республику Беларусь очереди отсутствуют, скопление грузовых транспортных средств на выезд связан в том числе с приемом транспортных средств с сопредельной стороной. Имеются местные случаи сбоя в работе информационных систем сопредельных пунктов пропуска.
Для сравнения, въезжая в Польшу перевозчик имеет право заправить бак до 600 литров. Ещё одной причиной пробок стал сбой программного обеспечения у литовских служб. Напомню, инцидент произошёл накануне утром. Оформлять транспорт приходилось в ручном режиме.
Отмечу, грузопоток за этот месяц, по сравнению с таким же периодом 2016 года, вырос на 7 %. Так, в июле белорусско-литовскую границу пересекли более 45 тысяч грузовых автомобилей.