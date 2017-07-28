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Отсутствие ограничений на ввоз топлива стало причиной возникновения очередей на белорусско-литовской границе

28 июля 2017 19:24
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Новости Беларуси. В Государственном таможенном комитете Беларуси сегодня назвали основные причины возникновения очередей из грузовиков на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заторы связаны со следованием большинства водителей именно через белорусско-литовскую границу.

Такой выбор они делают из-за отсутствия ограничений ввоза топлива.

Отсутствие ограничений на ввоз топлива стало причиной возникновения очередей на белорусско-литовской границе -1

Сергей Фёдоров, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь: 
Литовское направление сегодня является одним из самых популярных среди перевозчиков, так и физических лиц. На въезд в Республику Беларусь очереди отсутствуют, скопление грузовых транспортных средств на выезд связан в том числе с приемом транспортных средств с сопредельной стороной. Имеются местные случаи сбоя в работе информационных систем сопредельных пунктов пропуска.

Отсутствие ограничений на ввоз топлива стало причиной возникновения очередей на белорусско-литовской границе -3

Для сравнения, въезжая в Польшу перевозчик имеет право заправить бак до 600 литров. Ещё одной причиной пробок стал сбой программного обеспечения у литовских служб. Напомню, инцидент произошёл накануне утром. Оформлять транспорт приходилось в ручном режиме. 

Отмечу, грузопоток за этот месяц, по сравнению с таким же периодом 2016 года, вырос на 7 %. Так, в июле белорусско-литовскую границу пересекли более 45 тысяч грузовых автомобилей.

# Экономика # Граница # Фотофакт # Сергей Федоров

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