Отсутствие ограничений на ввоз топлива стало причиной возникновения очередей на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. В Государственном таможенном комитете Беларуси сегодня назвали основные причины возникновения очередей из грузовиков на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заторы связаны со следованием большинства водителей именно через белорусско-литовскую границу. Такой выбор они делают из-за отсутствия ограничений ввоза топлива.

Сергей Фёдоров, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Литовское направление сегодня является одним из самых популярных среди перевозчиков, так и физических лиц. На въезд в Республику Беларусь очереди отсутствуют, скопление грузовых транспортных средств на выезд связан в том числе с приемом транспортных средств с сопредельной стороной. Имеются местные случаи сбоя в работе информационных систем сопредельных пунктов пропуска.

Для сравнения, въезжая в Польшу перевозчик имеет право заправить бак до 600 литров. Ещё одной причиной пробок стал сбой программного обеспечения у литовских служб. Напомню, инцидент произошёл накануне утром. Оформлять транспорт приходилось в ручном режиме.