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В Ингушетии откроют сервисный центр МТЗ

29 июля 2017 12:54
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Новости Беларуси. Минский тракторный завод расширяет свое присутствие за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ингушетии откроют сервисный центр предприятия. Событию предшествовало подписание соглашения между белорусским производителем и руководством республики.

В Ингушетии откроют сервисный центр МТЗ-1

Документ предполагает не только обслуживание техники, но  и прямые поставки как тракторов, так и навесного оборудования. А для упрощения логистики торговый дом «МТЗ-Сибирь» откроет склады с более чем сотней различных модификаций товаров.

В Ингушетии откроют сервисный центр МТЗ-3

Дмитрий Белайц, генеральный директор торгового дома «МТЗ-Сибирь»:
Сегодня тракторный завод не просто продаёт технику, мы заинтересованы в том, чтобы техника сопровождалась, чтобы проводилось техническое сопровождение в период всей её эксплуатации

Зарубежные партнёры отмечают: линейка тракторов «Беларус» широчайшая и позволяет выбирать технику под любые запросы потребителей. МТЗ, как ожидается, получит эксклюзивное право участвовать в техническом перевооружении тракторного парка этого российского региона.

# Экономика # Фотофакт # Международное сотрудничество # Дмитрий Белайц # Экономика # Фотофакт # Международное сотрудничество # Дмитрий Белайц

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