В Ингушетии откроют сервисный центр МТЗ

Новости Беларуси. Минский тракторный завод расширяет свое присутствие за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ингушетии откроют сервисный центр предприятия. Событию предшествовало подписание соглашения между белорусским производителем и руководством республики.

Документ предполагает не только обслуживание техники, но и прямые поставки как тракторов, так и навесного оборудования. А для упрощения логистики торговый дом «МТЗ-Сибирь» откроет склады с более чем сотней различных модификаций товаров.

Дмитрий Белайц, генеральный директор торгового дома «МТЗ-Сибирь»:

Сегодня тракторный завод не просто продаёт технику, мы заинтересованы в том, чтобы техника сопровождалась, чтобы проводилось техническое сопровождение в период всей её эксплуатации