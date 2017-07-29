В Ингушетии откроют сервисный центр МТЗ
Новости Беларуси. Минский тракторный завод расширяет свое присутствие за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Ингушетии откроют сервисный центр предприятия. Событию предшествовало подписание соглашения между белорусским производителем и руководством республики.
Документ предполагает не только обслуживание техники, но и прямые поставки как тракторов, так и навесного оборудования. А для упрощения логистики торговый дом «МТЗ-Сибирь» откроет склады с более чем сотней различных модификаций товаров.
Дмитрий Белайц, генеральный директор торгового дома «МТЗ-Сибирь»:
Сегодня тракторный завод не просто продаёт технику, мы заинтересованы в том, чтобы техника сопровождалась, чтобы проводилось техническое сопровождение в период всей её эксплуатации
Зарубежные партнёры отмечают: линейка тракторов «Беларус» широчайшая и позволяет выбирать технику под любые запросы потребителей. МТЗ, как ожидается, получит эксклюзивное право участвовать в техническом перевооружении тракторного парка этого российского региона.