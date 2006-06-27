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С конвейера автогиганта сошел пятитысячный МАЗ-251

27 июня 2006 13:55
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Почти 14 лет МАЗ шел к разработке собственной модели автобуса на базе немецкого <Неоплана>. Производство отечественных машин оказалось выгоднее, чем закупка подержанных иномарок.

На сегодняшний день конструкция нового  МАЗ-251 признана одной из лучших в мире. Спрос на эти машины  значительно превышает предложение. В Беларуси остается только 47% сошедших с конвейера автобусов, остальные - импортируются в страны дальнего и ближнего зарубежья.

...Юбилейный, пятитысячный  автобус встречали празднично. Возле  цеха собрались  руководство завода и многочисленные гости. Даже рабочие  предприятия временно бросили работу. Все пришли посмотреть на  автобус и поздравить друг друга: и с  успешной работой,  и с тем, что продукция предприятия  пользуются таким высоким спросом не только в Беларуси, но и далеко за ее приделами.

Брызги шампанского на лобовом стекле, вручение символического ключа - и автобус готов к работе. Уже завтра он отправится в Витебск. В этой области  уже давно знают и ценят работу  МАЗа - машины надежные и комфортные, нареканий не вызывают. А сегодня в первый рейс на <пятитысячнике> отправились самые взыскательные и требовательные судьи - журналисты.

В ближайшее время МАЗ  приступит к выпуску автобусов второго поколения: обновится парк городских, туристических и перронных  машин, а уже через год обещают выпустить  десятитысячный автобус.

# Экономика

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