Правительство Беларуси работает с российскими коллегами над решением газового вопроса

Правительство Беларуси "довольно плодотворно" работает с российскими коллегами над решением вопроса цены поставок газа для республики. Рассматриваются различные варианты.

Беларусь уже предложила России проекты, связанные с разработкой газовых месторождений, развитием совместных предприятий. Эти предложения сейчас обсуждаются, сообщил спикер Палаты представителей белорусского парламента Владимир Коноплев 26 июня на встрече в Овальном зале с представителями Республиканского студенческого совета БРСМ, сообщает БелТА.

При этом Владимир Коноплев подчеркнул, что заявления "Газпрома" о том, что цены на газ для Беларуси будут увеличены в 3-4 раза, "нас не напугали". В то же время, по мнению спикера, "нам надо максимально уходить от зависимости, связанной с поставками газа". Поэтому сегодня идет активный поиск альтернативных источников энергии, вплоть до строительства собственной атомной электростанции. "Бояться этого не надо, так как если взглянуть на карту, то мы увидим, что вокруг Беларуси расположены пять АЭС, размещенных на территориях стран-соседей", - констатировал Владимир Коноплев. Председатель Палаты представителей убежден, что, "учитывая элементы безопасности, лучше построить свою атомную станцию, которую мы сами будем контролировать и где будет работать наш инженерно-технический персонал".