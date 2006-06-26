Особое внимание - расходованию бюджетных денег в здравоохранении

Президент Беларуси определил личную ответственность министра здравоохранения Василия Жарко за использованием бюджетных денег в отрасли, за проведением строительных и ремонтных работ в медицинских учреждениях.Об этом Александр Лукашенко заявил во время отчёта главы министерства здравоохранения Василия Жарко. Особое внимание Президент уделил оснащению районных и областных больниц. На постоянном контроле и кадровый вопрос. По-прежнему не хватает врачей в сельской местности. Минздрав предлагает увеличить количество студентов в медицинских вузах.