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Особое внимание - расходованию бюджетных денег в здравоохранении

26 июня 2006 14:04
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Президент Беларуси определил личную ответственность министра здравоохранения Василия Жарко за использованием бюджетных денег в отрасли, за проведением строительных и ремонтных работ в медицинских учреждениях.Об этом Александр Лукашенко заявил во время отчёта главы министерства здравоохранения Василия Жарко. Особое внимание Президент уделил оснащению районных и областных больниц. На постоянном контроле и кадровый вопрос. По-прежнему не хватает врачей в сельской местности. Минздрав предлагает увеличить количество студентов в медицинских вузах.
# Экономика

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