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Розничные цены на сахар повышены на 10 процентов

26 июня 2006 14:02
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Такое решение приняло Министерство экономики по предложению "Белгоспищепрома". Теперь цена одного килограмма сахара стала 1750 рублей, а расфасованного в бумажные и полиэтиленовые пакеты - 1890.В Минэкономики пояснили, что увеличение стоимости позволит частично компенсировать удорожание импортируемого тростникового сахара-сырца, улучшить финансовое состояние сахароперерабатывающих организаций и не допустить нелегального вывоза белого сахара за пределы республики в связи с более высоким уровнем розничных цен на него в соседних регионах.
# Экономика

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