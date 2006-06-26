Розничные цены на сахар повышены на 10 процентов

Такое решение приняло Министерство экономики по предложению "Белгоспищепрома". Теперь цена одного килограмма сахара стала 1750 рублей, а расфасованного в бумажные и полиэтиленовые пакеты - 1890.В Минэкономики пояснили, что увеличение стоимости позволит частично компенсировать удорожание импортируемого тростникового сахара-сырца, улучшить финансовое состояние сахароперерабатывающих организаций и не допустить нелегального вывоза белого сахара за пределы республики в связи с более высоким уровнем розничных цен на него в соседних регионах.