С БМЗ готовы сотрудничать BMW и Mercedes: 82% продукции завода уходит на экспорт

Новости Беларуси. Белорусский металлургический завод в ближайшее время может вернуться в клуб валютных доноров белорусского бюджета. Конец мировой металлургической депрессии аналитики пока не предрекают. Однако рост экспорта белорусского металла в первом квартале 2015-го года уже составил 144%. Основная экспортная позиция – продукция введённого в прошлом году в строй нового сортопрокатного цеха.

Качество белорусского металлопроката подтвердили ведущие европейские эксперты. Работать с отечественными металлургами готовы такие гранды, как БМВ и Мерседес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Савенок, генеральный директор ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:

Цех работает, развивается. 82% продукции уходит на экспорт в дальнее зарубежье. При всех падающих рынках он обеспечил прирост добавленной стоимости. За прошлый год БМЗ сэкономил в целом, снизил себестоимость по различным направлениям на 97 миллионов долларов.