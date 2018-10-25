С 29 октября белорусским банкам запрещено менять ставки по кредитам

Новости Беларуси. Белорусским банкам запретят менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги, касающиеся кредитования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено изменениями в Банковский кодекс, которые вступают в силу с 29 октября.

Важные новшества касаются защиты интересов физических лиц. Банки не смогут сами изменять ставки процентов по кредитам и вкладам в худшую для потребителя сторону. Банкам запрещается в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по кредиту или уменьшать её по вкладу.

Ольга Илюкевич, заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси:

Единственное исключение составляет переменная процентная ставка, которая устанавливается в привязке к базовому показателю. И если этот показатель меняется, например, это ставка рефинансирования, то ставка может быть изменена в ту или иную сторону.