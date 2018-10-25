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С 29 октября белорусским банкам запрещено менять ставки по кредитам

25 октября 2018 14:08
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Новости Беларуси. Белорусским банкам запретят менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги, касающиеся кредитования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено изменениями в Банковский кодекс, которые вступают в силу с 29 октября.

С 29 октября белорусским банкам запрещено менять ставки по кредитам-1

Важные новшества касаются защиты интересов физических лиц. Банки не смогут сами изменять ставки процентов по кредитам и вкладам в худшую для потребителя сторону. Банкам запрещается в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку по кредиту или уменьшать её по вкладу.

С 29 октября белорусским банкам запрещено менять ставки по кредитам-4

Ольга Илюкевич, заместитель начальника главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси:
Единственное исключение составляет переменная процентная ставка, которая устанавливается в привязке к базовому показателю. И если этот показатель меняется, например, это ставка рефинансирования, то ставка может быть изменена в ту или иную сторону.

С 29 октября белорусским банкам запрещено менять ставки по кредитам-7

Также банки не могут навязывать клиентам услуги за дополнительную плату. К примеру, предлагать определённые страховые компании. А в случае отказа клиента обязаны предоставить ему альтернативные варианты кредитования на тех же условиях.

# Кредиты Беларуси # Экономика # Ольга Илюкевич # Фотофакт

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